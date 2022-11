In occasione della settimana di apertura delle principali fiere d’arte torinesi – Artissima, Flashback, The Others – in concomitanza con l’uscita di un leaflet rinnovato di Torino Art to Date, Untitled Association è lieta di lanciare un’edizione speciale di Torino Art to Date che fornisca a professionisti del settore, appassionati d’arte o semplici curiosi qualche spunto per un itinerario con le iniziative da non perdere, tra mostre nei circuiti istituzionali e off, eventi collaterali, spazi indipendenti, gallerie private (per gli altri itinerari, potete cliccare qui).

Nell’ultimo giorno di apertura delle fiere torinesi, vi proponiamo invece di lasciare il centro cittadino e concedervi dei giri fuori porta. A tal proposito non possiamo non suggerirvi di visitare a Rivoli il museo all’interno l’omonimo castello. Castello di Rivoli attualmente ospita diversi progetti tra cui il recentissimo Olafur Eliasson: Orizzonti tremanti, curato da Marcella Beccaria, inaugurato durante questa settimana dell’arte.

Eliasson trasforma la Manica Lunga con una nuova serie di sei opere d’arte immersive, simili a dispositivi ottici dalla struttura a cuneo. All’interno di ciascuna installazione si vedono complesse forme fluide in movimento, che attraversano uno spazio panoramico a 360 gradi, che appare più ampio di quanto fisicamente possibile. Si tratta di illusioni ottiche prodotte grazie a specchi e proiezioni di luce.

Ancora visitabili per alcuni giorni, fino alla fine del mese, le altre mostre presenti al Castello: Espressioni con frazioni, la mostra ideata dalla Direzione del Museo dedicata all’aspetto fratturato e frazionato della vita contemporanea, con anche Human One, di Beeple (Michael Winkelmann), in anteprima museale internazionale, e una personale di Richard Bell nei giardini e al secondo piano della Manica lunga.

Un’altra tappa potrebbe essere Pavarolo, sempre nella periferia torinese più prossima alla città. Qui, all’interno dello Studio Museo Felice Casorati, si snoda un itinerario – De Rerum Natura – che racconta la storia di tre artiste donne – Antonietta Raphaël, Kiki Smith, Cindy Sherman -, appartenenti a epoche differenti, che hanno esse stesse storie differenti, ma che raccontano nella maniera più autentica tutto ciò che accomuna l’uomo al suo legame profondo e congenito con la terra, le radici, la natura. Lungo tutto il percorso della mostra, si snoda un piccolo inaspettato itinerario che porta lo spettatore a guardare e a osservare dentro di sé il richiamo alla natura, alla veridicità, al coraggio di essere autentici, privi di sovrastrutture, in un luogo dove non serve forzatamente essere altro se non se stessi, travolti da uno spazio in cui è importante unicamente “stare”.

In giardino e nella bella Casa Casorati, Emporium Project e Collezione Giuseppe Iannaccone presentano inoltre le realizzazioni di due giovani artisti: Chiara Di Luca e Aronne Pleuteri.

Torre Pelice è decisamente più distante dalla città, ma la galleria Tucci Russo è un luogo ormai noto a tutti gli appassionati di arte contemporanea. La galleria ha da alcuni anni aperto una sede anche nel centro cittadino di Torino. Attualmente ospita due mostre: a Torre Pellice è in mostra una collettiva dal titolo Open book. All’interno dello spazio dello storico palazzo di via Bertolotti, nel centro torinese, troverete il lavoro dell’artista tedesco Thomas Schütte, il quale presenta una selezione di sculture in vetro accompagnata da una serie di opere su carta.

Itinerario #7, domenica 6 novembre