Tutto pronto per MEGA, la fiera di Milano fuori dagli schemi

Torna MEGA Art Fair, la fiera d’arte contemporanea fuori dagli schemi. Quando: dal 2 al 6 aprile, nei giorni caldi della Milano Art Week. Dove? La location cambia ogni anno, stavolta sarà di casa in via Orobia 26, in uno spazio industriale fermo agli anni ‘50 nel quartiere Scalo di Porta Romana (a pochi passi dalla Fondazione Prada e nel cortile di Fondazione ICA).

«Penso che Milano sia una delle città in cui la qualità della vita e il panorama artistico e culturale si integrino al meglio, creando un hub in grande fermento», dichiara a exibart Marta Orsola Sironi, curatrice e co-direttrice di MEGA Art Fair. «La forza di Milano sta nella solidità del mercato secondario, che crea molte opportunità anche per gli artisti emergenti, e nel suo fiorente collezionismo privato. Milano può quindi diventare sicuramente una capitale internazionale dell’arte. Deve però supportare di più e meglio tutta la “filiera”, a partire dagli artisti locali, in modo da non essere solo una vetrina per l’internazionale, che potrebbe cannibalizzarla, e trovare così il suo posto nel mondo».

Quindi, pochi giorni all’inaugurazione della seconda edizione. Che cosa differenzia MEGA dalle altre fiere: innanzitutto, è priva di stand, il suo obiettivo è un dialogo aperto tra le opere e lo spazio, con 23 gallerie internazionali che provengono da Londra, Parigi, Tbilisi, Berlino, Città del Messico, Harare oltre che da Milano, Roma, Napoli. Tra queste si segnalano: Carl Kostyal (Londra), Nicoletti (Londra), Monti8 (Roma), Cob Gallery (Londra), Copperfield (Londra), Romero Paprocki (Parigi), Alessandro Albanese (Milano), L.U.P.O. (Milano), Des Bains (Londra), First Floor Gallery (Harare, Zimbabwe), Atipografia (Arzignano, VI), Brooke Benington (Londra), Andrea Festa (Roma), Kera (Tbilisi, Georgia), Setareh (Berlino e Düsseldorf), Third Born (Mexico City), SLQS (Londra) e Pipeline (Londra).

C’è anche, da quest’anno, una sezione tematica a cura di Marcelle Joseph dedicata al potere della moda e alla sua capacità di dare una nuova forma al mondo. Che esplora attraverso le voci di artiste donne e queer, il potere dell’abbigliamento e di altri elementi legati alla moda o alla bellezza, come maschere, parrucche e trucco.

Un’altra differenza importante, rispetto le fiere tradizionali: l’orario di apertura prolungato e gli spazi conviviali, che rendono MEGA il salotto perfetto sia per gli addetti ai lavori che per una platea più allargata, con DJ set e talks di approfondimento, un’attenzione speciale a food & drinks. «MEGA è un’esperienza, un luogo di incontro, un modo diverso di confrontarsi con l’arte nel suo vero significato. Si presenta come un hub d’innovazione, uno spazio sociale, un catalizzatore che favorisce la contaminazione tra arte, design, musica, performance e video». Appuntamento da mercoledì 2 aprile, con MEGA Art Fair.