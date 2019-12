Best of 2019: i film da recuperare durante le vacanze

A fine anno è tempo di guardarsi indietro e tirare le somme: quanti film usciti quest’anno siamo riusciti a vedere? Quanti ci sono piaciuti? Quanti ancora ci mancano? Per rispondere a tutte queste domande, ecco che arriva in soccorso il nostro Best of 2019, che raccoglie i film usciti quest’anno; i migliori, o anche semplicemente i più chiacchierati. Una pratica guida per appassionati, per approfittare degli ultimi giorni di vacanza e recuperare il binge watching perduto. Netflix, Amazon Prime, cinema non importa: l’importante è sedersi comodi e godersi lo spettacolo; buona visione!

E a proposito di Festa del Cinema di Roma, a noi era piaciuto tanto La fortezza, il film che reinterpreta Il deserto dei tartari di Buzzati con i detenuti di Civitavecchia

il film che reinterpreta Il deserto dei tartari di Buzzati con i detenuti di Civitavecchia Ci era piaciuto anche il film sull’avvocato e mentore di Donald Trump: Where’s my Roy Cohn? di Mark Tyrnauer

di Non c’è bisogno di presentazioni per Joaquin Phoenix con la sua magistrale interpretazione nel Joker di Todd Philips

Merita più attenzione, invece, Babyteeth, dell’australiana Shannon Murphy. Tra le uniche due registe donne in concorso a Venezia quest’anno, il film ha commosso tutti ripetutamente. Anche noi.

Palma d’ Oro alla 72ma edizione del Festival di Cannes, Parasite è il film che ci fa immergere nel diorama a grandezza naturale delle nostre paure. Qui la nostra recensione.

è il film che ci fa immergere nel diorama a grandezza naturale delle nostre paure. Qui la nostra recensione. Potevamo mancare di ricordare che questo è stato l’anno del ritorno sul grande schermo di Quentin Tarantino ? La sua firma si riconosce subito nel suo nuovo C’era una volta…a Hollywood (per l’occasione ha anche creato un podcast su Spotify)

? La sua firma si riconosce subito nel suo nuovo (per l’occasione ha anche creato un podcast su Spotify) Parlando ancora di grandi ritorni, il 2019 è stato anche l’anno di Pedro Almodòvar , con il suo Dolor y Gloria , un film che non diventa mai esplicitamente autobiografico ma che riesce comunque ad aprire uno spiraglio intimo nell’ermetico mondo del regista

, con il suo , un film che non diventa mai esplicitamente autobiografico ma che riesce comunque ad aprire uno spiraglio intimo nell’ermetico mondo del regista La famosa invasione degli orsi in Sicilia sfata tutti i pregiudizi sui film d’animazione italiani. Lorenzo Mattotti confeziona per immagini la storia tratta da un poema di Dino Buzzati: il re degli Orsi sfida il freddo inverno e un viaggio in Sicilia, pur di ritrovare il figlio scomparso

Leone d’Oro per Martin Eden : Luca Marinelli nei panni di un personaggio così complesso merita la visione

: nei panni di un personaggio così complesso merita la visione Il primo re di Matteo Rovere ripensa con gran gusto e attenzione ai particolari (il protolatino, per esempio) il mito di Romolo e Remo, riscrivendo così la leggenda alla base della fondazione della città di Roma

di ripensa con gran gusto e attenzione ai particolari (il protolatino, per esempio) il mito di Romolo e Remo, riscrivendo così la leggenda alla base della fondazione della città di Roma Originale documentario nella mafia e nell’antimafia di oggi, La mafia non è più quella di una volta di Fabio Maresco è un impietoso ritratto sociale, non privo di ironia, con la fotografa Letizia Battaglia, co-protagonista della pellicola insieme a Ciccio Mira