Dal 23 al 26 settembre 2021 il Binario Centrale di DumBO, a Bologna, ospiterà la

prima edizione del festival di fotografia PhMuseum Days, a cura di PhMuseum, una community di 51.000 fotografi che ha come obiettivo quello di scoprire, formare e promuovere talenti e mezzo per photo editor, curatori e galleristi su scala internazionale, che la utilizzano per scoprire nuovi autori.

Il tema scelto per il lancio è A New Beginning / Un Nuovo Inizio, un’occasione per ripensare il decennio appena iniziato e come affrontare le importanti sfide che porterà quali

uguaglianza, sostenibilità, giustizia sociale, innovazione e tecnologia.

Il festival ospiterà mostre individuali, una installazione collettiva, workshop, revisioni di portfolio, proiezioni, performance e uno spazio dedicato all’editoria indipendente a cui parteciperanno Cesura Publishing, Skinnerbooks, Witty Books, Danilo Montanari Editore, Départ Pour L’Image (France), Edition Patrick Frey (Swiss), DITO Publishing, Altana e Setenta Books (UK). Oltre agli ospiti principali, i fotografi Alejandro Chaskielberg, Angelica Dass, Silvia Rosi e Vasantha Yogananthan, verranno esposti i lavori di Fabiola Cedillo, Ligia Poplawska e Samuel Fordham, i tre scelti fra gli oltre 700 progetti che si sono candidati.

Nella giornata inaugurale si terrà il workshop di editing con Jason Fulford, Cosa fareste con 2500 immagini?, in cui il fotografo ed editore americano di base a New York condividerà dal la sua grande esperienza in materia di linguaggio visivo. I partecipanti

saranno guidati in un processo creativo di costruzione della narrativa con l’obiettivo di

arrivare ad una selezione finale che verrà poi stampata in un volume pubblicato da

PhMuseum a cura dello stesso Fulford.

PhMuseum Days è realizzato con il patrocinio del Comune di Bologna e con il contributo di

Emil Banca, Gruppo Ghedini Automobili, 1979 Investimenti e Portofino Dry Gin. Trovate tutte le informazioni qui.