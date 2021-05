A Varese la fotografia è relazionale, con Insight Foto Festival 2021

Alla sua primissima edizione, IFF – INSIGHT Foto Festival apre i battenti puntando in alto con lo scopo dichiarato di celebrare la fotografia contemporanea nel centro storico di Varese, promuovendo eventi culturali d’interesse per il pubblico e stabilendo connessioni con il suo territorio. Un evento targato APS Gattabuia, diretto da Daniela Domestici e curato da Chiara Del Sordo le quali dichiarano che «Il nostro obiettivo, e la nostra sfida sin dalla prima edizione, è creare mediante INSIGHT Foto Festival uno spazio artistico che valorizzi nuove visioni fotografiche e attraverso lavori poco conosciuti o inediti, dare voce a una fotografia contemporanea che si avvicini a un pubblico ampio. INSIGHT vuole promuovere un dialogo e crea momenti di incontro con il pubblico. Gli autori, a partire dal loro processo creativo, forniscono infatti chiavi di lettura delle loro opere e stimolano l’approfondimento di tematiche sociali e collettive».

Un evento diffuso, articolato tra svariate sedi che, dal 21 al 30 maggio prossimo, ospiteranno mostre, presentazioni di libri d’artista, proiezioni, talk, performance, visite guidate e altri appuntamenti tutti incentrati sulla fotografia come strumento di relazione e di ricerca del sé, che cambieranno il volto del centro cittadino. Riflessioni e progetti inediti, anche grazie alla collaborazione di Laura Davì alla direzione artistica delle mostre dedicate ad autori riconosciuti ed emergenti con allestimenti ad hoc, valorizzati da interviste create da Very Enthusiast per coinvolgere i visitatori e avvicinarli agli artisti.

Una manifestazione che si dimostra sin dalla sua prima edizione un progetto partecipato e inclusivo richiedendo la partecipazione attiva anche del pubblico, con il lancio di una call curata da VOCE Collective per la realizzazione di una mostra corale dei cittadini nei giorni del festival. La mostra collaborativa indagherà l’identità come rappresentazione dello spazio. VOCE, duo artistico focalizzato sulla fotografia partecipativa, selezionerà una serie di immagini dal varesotto, legate al tema dell’Identità, inviate a seguito di una call scaduta il 25 aprile scorso.

Ad IFF, le storie personali saranno oggetto di una narrazione artistica relazionale e la fotografia diventerà strumento di condivisione. Gli autori in mostra saranno: Monica Cattani, Federica Cocciro, Diana del Franco, Giacomo Infantino, Giovanni Mantovani, Luca Marinaccio, Camilla Miliani, Antonio Miucci, Jessica Raimondi, Ilaria Sponda, Marta Viola e l’opera video di Phroom.

Attraverso la collaborazione con Presa Multipla INSIGHT sarà anche OUT, andando al di fuori del contesto cittadino e in dialogo con realtà indipendenti e in sinergia con il festival. Il progetto OUT in mostra nello Studio Caielli Fine Art a Daverio svilupperà una riflessione su pratiche transdisciplinari a partire dalla comparazione nell’identità del corpo e dello spazio-territorio, assunti come campo di ricerca e di pratica aperto al contributo e al confronto.

IFF si attesta inoltre come propulsore di percorsi di educazione all’immagine grazie ai laboratori attivati con il Liceo Classico E. Cairoli di Varese condotti dalla fotografa Rosy Sinicropi e in cui la fotografia è strumento autobiografico, personale e collettivo.