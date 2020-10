Il 21 Ottobre esce la raccolta di fotografie Extraordinary Women accompagnato da una mostra fotografica alla Side Gallery di Newcastle che sarà visibile dal 26 settembre fino al 12 dicembre per celebrare i 50 anni di carriera di Tom Stoddart.

Una lunga carriera

Le settanta fotografie di questa mostra sono state scelte fra gli archivi di Tom Stoddart. Per decenni il fotografo ha immortalato la forza e la perseveranza delle donne in tempo di guerra e in situazioni estreme. L’incredibile carriera di Stoddart, nato in Inghilterra, inizia in un giornale locale che poi lo ha portato a trasferirsi a Londra cominciando a lavorare freelance per giornali sempre più importanti come il Sunday Times e il Time Magazine. Il suo tocco di fotografo ha incontrato svariati momenti della storia internazionale fra cui la guerra in Libano, la caduta del muro di Berlino e l’elezione di Nelson Mandela in Sudafrica.

La sua carriera stabile di fotogiornalista gli ha permesso di lavorare a stretto contatto con Getty Images per produrre una fotografia consapevole di quello che succede nel mondo

La mostra alla Side Gallery

In questa incredibile selezione per Side Gallery ritroviamo frammenti di immagini che fanno parte della nostra storia: da fotografie più familiari fino a scatti più conosciuti.

La particolarità dei suoi scatti sta nella varietà di scenari rappresentati: alcune foto ritraggono scene di grande orgoglio e gioia altre di desolazione e povertà o, addirittura, pericolo.

Significative sono le immagini del muro di Berlino: una donna che cerca di scavalcare fra una miriade di persone. Proprio quelle che finalmente valicavano il confine fino a Belino Ovest, per la prima volta, il 10 novembre 1989.

In questa retrospettiva dedicata ai volti femminili il lavoro di Stoddart è intenso e complesso. Dai volti spaventati delle donne di Sarajevo, alla silenziosa dignità con cui una donna indiana si offre alla fotocamera.