Frida Kahlo & Leo Matiz sono in mostra da Artcurial Italia

Nei giorni della Art Week e della Design Week 2026 (15-24 aprile), la casa d’aste Artcurial ospita nella sua sede milanese, in Corso Venezia 22, la mostra fotografica Frida Kahlo & Leo Matiz. One Gaze, Two Souls. A cura di Paola Colombari e in collaborazione con la Fondazione Leo Matiz (Città del Messico), racconta il legame e l’affinità sensibile tra il fotografo colombiano e l’iconica artista messicana.

Si incontrarono tra il 1940 e il 1948 nel quartiere di Coyoacán, a Città del Messico, dove Kahlo aveva vissuto fin dall’infanzia. Lui la fotografò. In modo sempre spontaneo, intenso, sempre al di là della sua sofferenza fisica e personale. È il ritratto intimo di un’amica, nel pieno della maturità artistica del fotografo. Ne emerge la stima, al di là del personaggio, ne emerge la statura, al di là della pittrice.

Nessuna posa, o perlomeno è quello che appare, guardando le fotografie. Leo Matiz cattura stralci di vita quotidiana, in ogni scatto lascia intuire la forte personalità di Kahlo. « Non si tratta di semplici ritratti esteriori», spiega il comunicato della maison, «ma di un incontro tra due sensibilità. La pittura di Frida Kahlo e la fotografia di Matiz rappresentano due percorsi di esplorazione dell’identità, del dolore, della resilienza e dell’intimità. È lo sguardo discreto di Leo Matiz, che osserva Frida Kahlo senza intromettersi, a permetterle di “esistere” davanti all’obiettivo».

Fin dal titolo – uno sguardo e due anime – la mostra trasmette una duplice dimensione: da un lato Frida Kahlo, che attraverso la pittura fa del dolore e del corpo elementi della sua identità artistica; dall’altra Leo Matiz, che tramite la sua fotografia, ricerca un’umanità sincera al di là del mito. Si incontrano, a Milano, ancora una volta, nella sede di Artcurial.

L’omaggio cade tra l’altro in concomitanza con due importanti mostre dedicate all’artista Frida Kahlo nel 2026: Frida e Diego: L’ultimo sogno al Museum of Modern Art di New York (dal 21 marzo al 12 settembre 2026) e Frida: La creazione di un’icona alla Tate Modern di Londra (dal 25 giugno 2026 al 4 gennaio 2027). In quest’occasione, una selezione di fotografie di Leo Matiz sarà esposta anche al MoMA di New York.