It’s a Mad, Mad, Mad, Mad World #12. Intervista a Loredana Nemes

Nata in Romania nel 1972, Loredana Nemes ha studiato inizialmente tedesco e matematica ad Aquisgrana prima di dedicarsi esclusivamente alla fotografia come autodidatta nel 2001. Da allora vive a Berlino e lavora su serie fotografiche che sviluppa nel corso di un lungo periodo di tempo. L’approccio di Nemes non è scientificamente freddo, ma emotivamente sensibile. Le sue fotografie affascinano non solo per l’autenticità della loro rappresentazione, ma anche per il loro linguaggio visivo artistico, perché Nemes cerca una forma adeguata di espressione fotografica per ogni serie. Mette costantemente in discussione il mezzo fotografico, i suoi limiti e le sue possibilità, e li adatta ai temi del suo lavoro: Identità, genere, differenze culturali ed emozioni come l’avidità, la paura, l’amore.

Le ultime tre sono diventate una grande mostra personale con lo stesso nome, che Loredana Nemes ha esposto al Museum Berlinische Galerie nel 2018 e in cui l’artista per la prima volta ha presentato, oltre alle sue fotografie di ritratto, anche opere astratte e testi propri.

Info: Sito web, Instagram