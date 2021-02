It’s a Mad, Mad, Mad, Mad World #13. Intervista a Clorophilla

Milano Art Guide ed exibart presentano It’s a Mad, Mad, Mad, Mad World, un atlante della fotografia degli anni 2020, da scoprire ogni settimana su Instagram: l’ospite di questa settimana è Clorophilla. Per dare un’occhiata al takeover nelle stories del nostro account instagram, vi basta cliccare qui.

#ItsaMadMadMadMadWorld: intervista a Clorophilla

A cosa stai lavorando?

«Mi sto dedicando ad una serie di illustrazioni commissionate molto interessanti, d’ispirazione surreale e sognante. Parallelamente sto portando avanti la mia ricerca pittorica e mi sto concedendo più tempo per sperimentare, sto riscoprendo materiali e tecniche molto più tattili, lavoro con la carta pesta, mi sporco le mani con la terra, utilizzo ago e filo per dare forma ai pensieri.»

Come trovi ispirazione per il tuo lavoro? E cosa ti ispira di più?

«Da sempre i viaggi sono per me fonte primaria di ispirazione, in questo periodo non potendo spostarmi, mi viene in aiuto la mia libreria, finalmente ho l’occasione e il tempo di sfogliare e leggere libri. I miti greci da sempre mi affascinano e sono fonte inesauribile di spunti ed idee.»

Cosa significa fotografare negli anni Venti del Duemila?

«Credo ai giorni d’oggi per molte persone fotografare e condividere il proprio quotidiano sia una sorta di esigenza, per certi versi se un qualcosa viene vissuto senza essere condiviso è come se non lo si fosse vissuto, e come scrisse Susan Sontag già agli inizio degli anni 70: Fotografare è come immagazzinare il mondo, è il desiderio di possederlo. Fotografare per me rappresenta cogliere quotidianamente appunti visuali e spesso intimi del mio vissuto. Guardare lentamente ciò che mi circonda prestando attenzione a cose nuove mi aiuta a stare nel presente.»

