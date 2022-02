Kim Jones presenta The Fendi Set, il libro da collezione ispirato al Bloomsbury Group

Il direttore creativo di Fendi Kim Jones, ha deciso di omaggiare il Bloomsbury Group, il leggendario gruppo culturale anticonformista di intellettuali inglesi che si sviluppò in Inghilterra dal 1905 circa alla Seconda guerra mondiale, con la pubblicazione di un volume.

prima attraverso i capi della sfilata Haute Couture della Primavera Estate 2021 e ora attraverso The Fendi Set: From Bloomsbury to Borghese, ed edito da Rizzoli Usa, Jones ha scelto di rendere omaggio al circolo di scrittori, scrittrici, artiste e artisti che ha sempre amato. E lo ha fatto scegliendo accanto a sé il celebre fotografo Nikolai von Bismarck con il quale ha deciso di indagare la storia del circolo e il loro rapporto con l’Italia, culla del marchio Fendi.

Prendendo spunto in particolare dall’Orlando di Virginia Woolf e dal gusto di Vanessa Bell, pittrice e interior designer, parte essenziale del Bloomsbury Group insieme a Duncan Grant, Roger Fry, John Maynard Keynes, tra gli altri, le duecentotrenta pagine del volume sono ricche di suggestioni, paesaggi del Sussex e di Roma, le lettere tra amanti, gli appunti di viaggio e le corrispondenze del tempo. Inoltre, per restituire anche un’esperienza tattile, von Bismarck ha restituito le fotografie dei capi su diverse tipologie di carte attraverso diverse tecniche di stampa.

Tra i diversi contributi,Kim Jones ha deciso di inserire nei testi anche l’autore, stilista e direttore creativo di Premiere Heure Jerry Stafford, oltre a Tilda Swinton, che si è occupata della prefazione del volume, e lo studioso di Bloomsbury Dr. Mark Hussey, che ha scritto l’introduzione. The Fendi Set: From Bloomsbury to Borghese sarà disponibile da Aprile 2022.

