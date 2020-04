Le foto di Mick Rock in vendita per l’acquisto di mascherine

Mick Rock, fotografo inglese famoso in tutto il mondo per i suoi scatti iconici di leggende della musica, ha messo in vendita online cinque immagini inedite che ritraggono Kate Moss, David Bowie, Bryan Ferry, Freddie Mercury e Syd Barrett.

Il ricavato della vendita sarà destinato alla raccolta fondi del West Contemporary per l’acquisto di mascherine FFP3, in questo momento fondamentali per il personale medico: “Il servizio sanitario è sempre stato disponibile per ogni singolo britannico. Se questo virus ci sta insegnando qualcosa è quanto abbiamo bisogno di medici e infermieri. Sono la nostra linfa vitale, e proteggono la vita di ognuno di noi.” Ha dichiarato il fotografo.

Dietro ogni scatto c’è una storia affascinante, che Mick Rock ha raccontato per la prima volta. Ne abbiamo scelte tre, ma per saperne di più potete visitare il sito del West Contemporary.

La foto del ritratto di David Bowie è stata scattata ai Milk Studios di New York nel 2002: «Non facevo una sessione in studio con Bowie da diversi anni. Alcuni scatti per una rivista americana e il desiderio di avere alcune nuove foto da includere nella collaborazione per l’album fotografico di “Moonage Daydream” ci ha dato la spinta per iniziare. Ho messo insieme diversi elementi. La benda sull’occhio e il binocolo hanno suscitato in noi pensieri su un pilota di un immaginario film della Seconda guerra mondiale, che stavamo inventando mentre procedevamo. Abbiamo girato molte immagini diverse. In qualche modo questa foto non è comparsa. Fino ad ora!»

«Non ricordo se fosse prima o dopo la sessione con Bowie, ma ricordo che Kate era in ritardo di un paio d’ore, ma ha compensato con il suo atteggiamento sempre molto collaborativo. Come al solito, ho scattato tantissime foto, tutte con una luce diversa. Questa è stata catturata mentre il parrucchiere le sistemava i capelli».

Il ritratto di Freddie Mercury è stato scattato da Mick a Great Newport Street, a Londra, nel 1974. «A quei tempi facevo diverse sessioni con Freddie. Gli interessavano le immagini che mi venivano in mente. Mi piaceva il modo in cui comunicavamo. Preferiva che gli scattassi foto con le labbra chiuse: aveva un sorriso che gli faceva sporgere i denti anteriori. Mi spiegò che aveva altri quattro denti del giudizio nella parte posteriore della bocca. È una foto molto bella, non riesco a spiegare perché fino ad ora sia stata trascurata!».