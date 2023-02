È un traguardo importante quello dell’Istituto Italiano di Fotografia (IIF). Con sede a Milano, da 30 anni IIF è presente nel panorama della formazione fotografica professionale, come scuola multifunzionale e spazio innovativo e sperimentale dove la fotografia è vissuta come un linguaggio espressivo, con stile e innovazione.

Insieme a una formazione completa e professionale, l’Istituto offre un’occasione di visibilità per i propri studenti sia nel mondo artistico, organizzando esposizioni ed eventi, sia in quello commerciale, attraverso collaborazioni con aziende e agenzie.

IIF, che si è sempre distinto per la sua attenzione alla qualità dell’insegnamento e per la sua capacità di coniugare teoria e pratica, è suddiviso in tre sezioni.

School, dal 1993, propone una formazione completa e moderna con corsi differenti. Quelli diurni sono pensati per chi vuole fare della fotografia la propria professione. Quelli serali e Topic Session offrono una copertura in termini di docenza, struttura, attrezzatura e passione del corso professionale. Gli workshop nel weekend permettono di approfondire tecniche e linguaggi fotografici. Sono previsti inoltre corsi per bambini e ragazzi, per imparare a fotografare divertendosi, corsi serali ed estivi intensivi in lingua inglese, e corsi individuali, per scuole e aziende, per rispondere a specifiche richieste.

La sezione Artside, pensata per dare visibilità ai talenti e fare divulgazione fotografica, prevede mostre, eventi e incontri insieme alla pubblicazione di libri a sostegno della progettualità creativa degli studenti.

Production, infine, è una realtà volutamente aperta a iniziative che promuovano lo stile personale dei fotografi, fornendo loro un’importante opportunità per mettersi alla prova e una notevole occasione di visibilità. La sezione si articola in Photo project, ovvero in produzioni fotografiche, commerciali ed editoriali come copertine, ADV, cataloghi, edizioni monografiche, brochure, immagini per siti web e social. E Agency, una vera e propria agenzia fotografica che rappresenta i fotografi neo professionisti.

Nei suoi 30 anni di attività l’Istituto Italiano di Fotografia ha formato oltre 14.000 studenti, erogato oltre 100.000 ore di lezione e organizzato oltre 300 mostre fotografiche, diventando un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo della fotografia. Un altro dato arricchisce il grande traguardo: la pubblicazione di oltre cento libri fotografici.

Con un corpo docente altamente qualificato e una struttura all’avanguardia, IIF offre ai propri studenti un’esperienza formativa unica e coinvolgente, contribuendo in maniera decisiva alla diffusione della cultura fotografica in Italia e all’estero.