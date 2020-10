È uscito il 14 ottobre, pubblicato dalla casa editrice 5 Continents Editions, LOVING Una storia fotografica un nuovo libro contenente 300 fotografie scattate tra il 1850 e il 1950 che rappresentano l’amore tra uomini, raccontato in modo tenero e spontaneo nelle sue diverse sfumature ed espressioni. Questo volume riporta alla luce testimonianze che provengono dalla collezione di Hugh Nini e Neal Treadwell, una coppia di collezionisti che, negli ultimi vent’anni, ha ricercato e raccolto con cura oltre 2800 immagini ritraenti coppie di uomini. Una collezione iniziata in modo casuale, scovando le fotografie nei mercatini delle pulci, negli archivi di famiglia, in scatole di scarpe, nelle vecchie valigie o in circostanze di vendite immobiliari e aste online.

Immagini potenti che sono destinate a lasciare un segno, perché risalgono a un periodo in cui, nella maggior parte del mondo, l’amore omosessuale era ancora considerato proibito e illecito, rendendole per questo una testimonianza straordinaria del sentimento amoroso tra uomini attraverso epoche e luoghi diversi. Gli scatti, infatti, ci offrono una visione panoramica internazionale, provenendo da diverse parti del mondo: Australia, Bulgaria, Canada, Croazia, Francia, Germania, Giappone, Lettonia, Regno Unito e Stati Uniti. Le fotografie, dunque, esprimono un messaggio potente e di forte attualità: l’amore che supera ogni limite, che non può essere soffocato, che abbatte gli stereotipi e accomuna ogni essere umano. Inoltre, dal punto di vista artistico, è un volume che contribuisce a ridefinire la storia e lo sviluppo della fotografia e del ritratto.

I ritratti di LOVING Una storia fotografica

Nel volume sono contenute diverse tipologie di fotografie, che offrono un panorama vario e diversificato: da ambienti privati e intimi a scatti in posa all’interno di studi fotografici, a momenti di divertimento in spiaggia, al parco, in campagna, in contesti cittadini o nella propria abitazione. Nella maggior parte delle immagini, due uomini guardano dritto nell’obiettivo con sguardi complici e sorrisi che lasciano trasparire il sentimento e le emozioni. Il linguaggio del corpo è fortemente evidente e comunica il loro amore: corpi molto vicini tra di loro, intrecci di mani e gambe, abbracci, baci che descrivono un amore puro, che esce allo scoperto e non ha paura. Dimostrazioni di un amore rimasto in ombra e silenzioso che non desidera altro che esser vissuto.

Anche i soggetti ritratti sono molteplici e rappresentano diverse classi sociali: dalla classe operaia del XIX secolo, agli uomini d’affari vestiti alla moda, ma anche studenti universitari, soldati e marinai di ogni età, nel periodo che va dalla Guerra civile americana alla Seconda Guerra Mondiale, fino ad arrivare agli anni ’50.

Le immagini rappresentano una forte testimonianza, che ci racconta le evoluzioni della società, i cambiamenti avvenuti nel campo della moda, delle acconciature, del design automobilistico, oltre che lo sviluppo della fotografia con i suoi diversi formati e tecniche utilizzate nel corso del tempo, dagli ambrotipi, alle fototessere fino alle cabinet card, che compaiono spesso in LOVING poiché la cabina fotografica era considerata un “posto sicuro” in cui poter vivere liberamente il proprio amore e mantenere l’anonimato della coppia, senza coinvolgere fotografi o sviluppatori.

Una collezione nata per “caso”

Tutto ha avuto inizio da una fotografia trovata per caso dai due collezionisti in un negozio di antiquariato a Dallas, Texas, che li colpì: «Non appena vedemmo la foto di questi ragazzi che si amavano, ci sembrò che la foto ci guardasse a sua volta». La prima fotografia che ha dato avvio alla collezione è datata 1920 circa e ritrae due giovani uomini abbracciati che si osservano l’un l’altro. Ciò che incuriosì e guidò Neal Treadwell e Hugh Nini fu il desiderio di capire come la foto fosse stata tramandata nel corso degli anni fino al XXI secolo.

La seconda istantanea fu acquisita tramite un’asta online: contenuta in una cornice di vetro art déco con incisa la scritta “Your Always” e raffigura due soldati negli anni ’40 in posa guancia a guancia. Spinti dall’entusiasmo, dopo i primi ritrovamenti, si sono dedicati completamente alla ricerca di nuove fotografie, sia a livello locale sia durante i viaggi negli Stati Uniti, in Canada e in tutto il mondo: in questo modo è nata la collezione.

Questo catalogo ci coinvolge direttamente, riusciamo a entrare nella vita intima e personale di queste persone, siamo tentati di ricostruire la vita amorosa di queste coppie. Nel saggio introduttivo Nini e Treadwell dichiarano: «Con la pubblicazione di LOVING, i protagonisti delle nostre fotografie sveleranno al pubblico, per la prima volta, le loro storie. E, lungi dall’essere giudicati o condannati, saranno invece celebrati e amati. Così il sentimento che hanno condiviso, potrà ispirare altre persone, come è accaduto per noi. L’amore non ha alcun orientamento sessuale. L’amore è universale».

LOVING Una storia fotografica ci lascia un forte messaggio sull’amore, su come viene raccontato e rappresentato il rapporto amoroso, sembra volerci comunicare di prendere esempio dal passato per ripensare e guardare con occhi nuovi il presente, ancora lontano da una totale libertà e riconoscimento.