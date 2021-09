Memoria tra passato, presente e futuro. A Roma torna Garbatella Images

Dall’11 al 25 settembre la galleria 10b photography presenta un nuovo capitolo di “Garbatella Images_ Memoria tra passato, presente e futuro” a cura di Francesco Zizola e con la direzione di Oriana Rizzuto. Il focus di questa nuova edizione, incentrata sul PRESENTE ed interpretata dai fotografi di fama internazionale Pep Bonet e Giacomo Infantino, è di rendere visibili sia il patrimonio architettonico che le abitudini sociali del quartiere romano.

Un appuntamento pensato appositamente per l’area dei lotti storici, attraverso la scoperta delle sue caratteristiche urbane, sociali, architettoniche e storiche attraverso l’uso della fotografia e del video: “Scrive Italo Calvino ne Le Cittá Invisibili che abbiamo scelto come bussola per orientare il nuovo appuntamento del progetto Garbatella Images nello spazio e nel tempo: è delle cittá come dei sognitutto l’immaginabile può essere sognato, ma anche il sogno più inatteso è un rebus che nasconde un desiderio oppure il suo rovescio, una paura.Nella nuova edizione il tempo esplorato è quello Presente – scrive Zizola – e lo spazio il territorio dei lotti storici di Garbatella. Agli artisti invitati in residenza quest’anno ho sottoposto la centralità e l’urgenza del tema della relazione tra Natura e lo Spazio Urbano.”

Il progetto è iniziato a luglio con le residenze e i laboratori con cui gli artisti hanno avuto modo di calarsi in una realtà e in uno spazio urbano suggestivo e unico come quello di Garbatella, impregnato di storia e, allo stesso tempo, proiettato nel futuro, attivando un dialogo tra diverse generazioni e modi innovativi di interazione con il territorio e lasciandosi ispirare dai luoghi e dalle persone che li caratterizza.

Oltre a essere oggetto di ricerca e di opere site-specific, pensate appositamente per essere esposte all’interno dei cortili dei lotti, Garbatella IMAGES è un percorso espositivo costruito in gran parte anche dagli abitanti del quartiere, attraverso laboratori di ricerca delle loro memorie fotografiche e video e al racconto delle proprie storie e il reperimento delle proprie memorie fotografiche, fino alla fruizione. I materiali fotografici sono esposti come panni stesi ai fili degli stenditoi degli storici lotti.

L’evento prevede anche visite guidate e passeggiate d’artista in programma l’11, il 18 ed il 25 settembre, curate da Francesca Romana Stabile e Claudio D’Aguanno, mentre anche all’interno della galleria 10b Photography sarà possibile visionare le opere e la proiezione della nuova produzione video di Francesco Zizola.

Il progetto, promosso da Roma Culture, è vincitore dell’Avviso pubblico Estate Romana 2020-2021-2022 curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE. Trovate tutte le info qui.