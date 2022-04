Milano Art To Date #1: dai progetti di MIA Fair agli spazi indipendenti

In occasione della XI edizione di MIA FAIR – Milan Image Art Fair, Untitled Association propone a professionisti del settore, appassionati d’arte e non solo, una serie di itinerari in città, ispirati al tema della fotografia.

Quest’oggi giornata di preview a MIA FAIR, dove segnaliamo, tra i progetti speciali presentati, The Thin Line di Giada Ripa. La documentazione di un viaggio lungo 4mila chilometri, compiuto dall’artista: dal Friuli Venezia Giulia alle rive del Mediterraneo di Mazzara del Vallo, esplorando visivamente il passaggio di una delle principali infrastrutture del nostro paese.

LOOM Gallery, CONDOMINIO, spazioSERRA

Il nostro primo – più piccolo – itinerario cittadino parte invece da Piazza Luigi Savoia, in zona Stazione Centrale, con la personale dell’artista belga Paul Gees, intitolata Flat Sculputers, alla LOOM Gallery.La mostra raccoglie opere inedite su carta di grande formato realizzate dall’artista tra gli anni ’80 e ’90. Sebbene circoscritte all’interno della loro cornice, le opere sono state definite dalla critica come delle vere e proprie sculture in equilibrio. Dominano cancellature e segni informali che sottintendono un gesto, unendosi alla pietra, materiale sempre presente nelle opere di Gees. La mostra indaga il rapporto fra equilibrio e tensione, stabilità e rischio: elementi chiave sempre presenti nella poetica dell’artista.

Proseguiamo in direzione Melchiorre Gioia, verso CONDOMINIO, spazio indipendente di co-sharing dedicato alla promozione della fotografia contemporanea internazionale, che ospita la collettiva AS IF. La mostra vede la partecipazione di Etienne Dietzel, Felicitas Fässler, Lea Rohde e Jacok Schreiter, che, per la prima volta, da CONDOMINIO, presentano un lavoro corale, espressione di una formazione plurale e collettiva. Il progetto espositivo è stato concepito come un’installazione site-specific che ruota attorno al tema della simulazione, del falso, del non falsificabile e dell’immagine tout court, per indagare il rapporto fra realtà e rappresentazione.

Per concludere l’itinerario di oggi, ci spostiamo al quartiere Isola (M2/Garibaldi, M3/Maciachini) presso la Stazione Lancetti, dove all’interno del Passante Ferroviario, spazioSERRA ha recentemente inaugurato la bipersonale di Camilla Gurgone e Giulia Di Franco, intitolata Uncertainty excites me. Opera site-specific caratterizzata da una struttura in fibra di legno in cui vivono centinaia di chiocciole, che si ciberanno del legno, cambiandone la forma originaria. Le fotografie e le sculture presenti all’interno dello spazio appaiono come santini e feticci creati dalle stesse chiocciole, destinati alla rappresentazione e al culto della loro specie, ma allo stesso tempo materiale di cui nutrirsi.

Milano Art To Date #1: mercoledì, 27 aprile 2022

MIA FAIR 2022

SUPERSTUDIO MAXXI

Via Moncucco, 35

+39 0283241412

info@miafair.it

miafair.it

The Thin Line

Giada Ripa

> 01.05.2022

Loom Gallery

Piazza Luigi Savoia 24

T. +39 0287064323

ask@loomgallery.com

loomgallery.com

Flat Sculputers

Paul Gees

> 08.05.2022

CONDOMINIO

Via Melchiorre Gioia 41

info@condominioarte.xyz

condominio.xyz

As If

Group show

> 03.06.2022

accessibile tramite appuntamento

spazioSERRA

Stazione Lancetti

Passante Ferroviario di Milano

info@spazioserra.org

spazioserra.org

Uncertainty excites me

Camilla Gurgone e Giulia Di Franco

> 19.05.2022