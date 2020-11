Il fotografo Ricky Adam ha deciso di immortalare la categoria dimenticata delle piante da ufficio dopo il lockdown causato dal COVID-19. Adam ha dato una nuova vita questi affascinanti vegetali abbandonati, ora riuniti nella raccolta, Don’t You Forget About Me, in vendita sul sito del fotografo.

Dopo il lockdown

Tornando nel suo ufficio alla Leeds Arts University, la prima cosa che lo ha colpito sono state le numerose piante abbandonate. La prima che ha notato era secca al punto che le speranze di rinvigorirla erano ormai perse. Così, camminando di ufficio in ufficio con la macchina fotografica, Adam ha iniziato ad immortalare questi tristi soggetti.

Il progetto

Queste piante senza speranza hanno portato il fotografo ad una riflessione ispirata dalla citazione di T.S. Eliot: “Così finisce il mondo, non in un baccano ma in un piagnisteo”.

Così inizia per Adam il viaggio fra le immagini Don’t You Forget About Me. L’intenzione dell’autore è quella di scovare qualcosa di meno banale e più simbolico in questo periodo, tanto che possa riflettere la tristezza generale che aleggia nell’aria di questi tempi.

La raccolta di Adam

Nella raccolta di fotografie, corredata da un’introduzione di SJ Bradley, troviamo in rassegna queste immagini che riflettono un momento storico inaspettato che ha rivoluzionato le nostre vite.

Il fotografo

Nato nell’Irlanda del Nord, Ricky Adams ha preso in mano una fotocamera per la prima volta nel 1997 e le sue fotografie rispecchiano l’immediatezza e la linea sottile fra ciò che è irrecuperabile e qualcosa di enorme successo. In questo trova la sua motivazione.

Sul suo sito è possibile consultare anche gli altri progetti e pubblicazioni.