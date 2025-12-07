Other Identity #182, altre forme di identità culturali e pubbliche: John Noi

Tratta dall’omonima rassegna ideata dall’artista e curatore indipendente Francesco Arena, la rubrica OTHER IDENTITY – Altre forme di identità culturali e pubbliche vuole essere una cartina al tornasole capace di misurare lo stato di una nuova e più attuale grammatica visiva, presentando il lavoro di autori e artisti che operano con i linguaggi della fotografia, del video e della performance, per indagare i temi dell’identità e dell’autorappresentazione. Questa settimana intervistiamo John Noi.

OTHER IDENTITY: John Noi

Il nostro privato è pubblico e la rappresentazione di noi stessi si modifica e si spettacolarizza continuamente in ogni nostro agire. Qual è la tua rappresentazione di arte?

«Oggi tutti stanno costantemente “recitando” — è questa la realtà che descrivi. Io fotografo le persone alle tre del mattino, quando smettono di farlo. Quando la performance crolla. Poi corrompo quelle immagini e le innesto nella tecnologia. Ma ecco il ribaltamento: il ritratto diventa il performer, non più la persona. Reagisce quando lo tocchi. Cambia nel tempo. Lo spettacolo si sposta dall’umano all’oggetto. È così che intendo l’arte — spostando la pressione dalle persone agli oggetti, che possono davvero sopportare di essere guardati senza sosta».

Creiamo delle vere e proprie identità di genere che ognuno di noi sceglie in corrispondenza delle caratteristiche che vuole evidenziare, così forniamo tracce. Qual è la tua “identità” nell’arte contemporanea?

«La mia identità è quella di creare ritratti dotati di una propria agency. Non rappresentazioni di persone, ma oggetti che agiscono in modo autonomo. Reagiscono al tatto. Si trasformano mese dopo mese. Esistono per strada, finché qualcuno non li trova. La questione dell’identità — personale o artistica — presuppone qualcosa di fisso, che deve essere rappresentato. Non è ciò che mi interessa. A me interessa creare cose che vivono e cambiano. A Central St Martins e nel lavoro con i marchi di lusso ho imparato a costruire oggetti che la gente desidera. Ora costruisco oggetti che non hanno bisogno del desiderio o della curatela per giustificare la propria esistenza. Semplicemente, esistono».

Quanto conta per te l’importanza dell’apparenza sociale e pubblica?

«L’apparenza sociale è il contesto contro cui lavoro. Ho 19.000 follower: l’engagement cresce quando pubblico immagini con crediti musicali, e cala quando annuncio nuovi ritratti. Quella differenza ti dice dove abita l’autenticità. Ma la cosa importante è questa: i miei ritratti “sfuggono” nelle strade, non “escono” online. Questo cambiamento di linguaggio non è marketing — è una posizione filosofica. Non sto costruendo un brand attraverso la performance sociale. Sto costruendo oggetti che performano al posto degli esseri umani. L’unica apparenza sociale che conta è quella del ritratto, non la mia».

Il richiamo, il plagio, la riedizione, il ready made dell’iconografia di un’identità legata al passato, al presente e al contemporaneo sono messi costantemente in discussione in una ricerca affannosa di una nuova identificazione del sé, di un nuovo valore di rappresentazione. Qual è il tuo valore di rappresentazione oggi?

«Ogni generazione pensa di star fuggendo da ciò che l’ha preceduta. Io non lo sostengo. La fotografia è “morta” cento volte. Il ritratto, ancora prima. Quello che faccio è ammettere queste morti e chiedermi: e se i ritratti fossero davvero vivi? Non in senso metaforico — ma letteralmente reattivi, letteralmente in evoluzione. Il mio valore rappresentativo sta nel fatto che non cerco di rappresentare qualcosa di nuovo. Cerco di far respirare le forme antiche. C’è una differenza tra creare qualcosa di nuovo e far vivere qualcosa».

ll nostro “agire” pubblico, anche con un’opera d’arte, travolge il nostro quotidiano, la nostra vita intima, i nostri sentimenti o, meglio, la riproduzione di tutto ciò che siamo e proviamo ad apparire nei confronti del mondo. Tu ti definisci un’artista agli occhi del mondo?

«La definizione che il mondo dà di me non mi interessa molto. Ciò che mi interessa è se il lavoro funziona. Se qualcuno è disposto a camminare per due miglia a mezzanotte per trovare un ritratto nascosto. Se, mesi dopo, torna a interagirci e scopre che è cambiato. Non si tratta di come il mondo mi vede — ma di capire se ho creato qualcosa con abbastanza vita da sostenere una relazione. Mi definisco in base al fatto che i ritratti vivano indipendentemente dalle mie spiegazioni. Se hanno bisogno che io li giustifichi, allora non sono ancora vivi».

Quale “identità culturale e pubblica” avresti voluto essere oltre a quella che ti appartiene?

«Compositore. La musica ha in sé una vita temporale — esiste nel tempo, risponde allo spazio acustico, vive nell’istante della performance. L’arte visiva, tradizionalmente, no. Un dipinto del 1920 appare identico nel 2025. È questo il problema che sto cercando di risolvere. Voglio che i ritratti abbiano la qualità temporale della musica — che siano diversi ogni volta che li incontri, che reagiscano al contesto, che siano vivi nel loro momento. Se potessi farlo con il suono invece che con le immagini, forse lo farei. Ma lavoro con ciò che conosco».

Biografia

John Noi crea ritratti viventi — opere d’arte innestate nella tecnologia, che reagiscono al tocco e si evolvono nel tempo attraverso nuovi contenuti. Attivo principalmente a Londra, fotografa i soggetti alle tre del mattino, nei dancefloor sotterranei, nel momento in cui non hanno ancora deciso come mostrarsi. Poi corrompe digitalmente quelle immagini e le reintegra nella tecnologia.

Il suo progetto SPEKTACLE realizza ritratti dotati di agency: rispondono all’interazione, si trasformano ogni mese ed esistono in modo indipendente sia dai soggetti sia dal loro autore. Più che rappresentare le persone, sono i ritratti stessi a performare.

Noi ha conseguito un Master in Fashion presso la Central Saint Martins e una laurea in Storia dell’Arte all’Università del Colorado. Ha collaborato a progetti per brand come Apple, Bang & Olufsen, Burberry e Givenchy, e ha ricevuto il Deutsche Bank Award for Creative Entrepreneurs prima di dedicarsi alle installazioni interattive. Il suo progetto attuale si sviluppa tra Londra, Roma e la Transilvania.

I suoi ritratti esistono sia come scoperte urbane che come edizioni da collezione a tiratura limitata, con un sistema di prezzo dinamico e trasparente: chi li trova per strada li ottiene gratuitamente, chi non partecipa alla ricerca può acquistarne una copia. In entrambi i casi, le opere continuano a evolversi nel tempo.

Il lavoro di Noi pone una domanda semplice e radicale: perché i ritratti sono ancora statici nel 2025? La sua risposta è farli respirare.