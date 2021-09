This is us. Il progetto fotografico di Maria di Stefano per le strade di Roma

Gli spazi pubblicitari situati lungo il percorso della linea del tram 19, che attraversa Roma da Centocelle a Prati, ospitano i ritratti di trenta ragazze e ragazzi adolescenti. Si tratta di This is us, l’ultimo progetto dell’artista multimediale Maria di Stefano, a cura di Veronica He, che vuole dare voce ai giovani nati o cresciuti in Italia da genitori di diversa provenienza, ma rimangono incastrati in un limbo burocratico perché solo raggiunta la maggiore età possono richiedere la cittadinanza italiana.

Una mostra diffusa, che si apre alle infinite interpretazioni del passante e in cui si sovrappongono molteplici livelli di narrazione: primo tra tutti, il racconto personale dei soggetti che si rivelano attraverso la loro immagine, e quello collettivo che prova a far emergere la realtà che li accomuna.

Il gesto espositivo di Maria di Stefano sostituisce al messaggio pubblicitario un altrettanto contemporaneo emblema della nostra società: il manifesto diviene uno statement e si trasforma in una nuova dimensione di incontro e di relazione, con l’altro, con un’altra faccia della città, persino con noi stessi, che siamo attori dello sguardo e oggetto di quello dei e delle ragazze fotografate, che raccontano la città e si rivelano in essa. “This is us è un viaggio e al tempo stesso una testimonianza: feroce, poetica, tagliente, soave, come solo la realtà può essere” afferma Veronica He.

Trovate l'intera mappa del percorso espositivo qui, mentre potete seguire il progetto anche su instagram.

L’artista

Maria Di Stefano (1990) è un’artista multimediale italiana. Dopo aver conseguito una laurea in Storia dell’arte alla Sorbona di Parigi e un master in Fine Art presso la UCA di Canterbury, si trasferisce negli Stati Uniti per lavorare come assistente fotografa di Richard Kern a N.Y.C e come Artist in Residence presso EsmoA a Los Angeles. Attualmente vive e lavora a Roma. Tra le esposizioni alle quali ha partecipato, ricordiamo: Babies Are Knocking, Studio Stefania Miscetti, Roma (2021); Digitalive – Romaeuropa Festival, Mattatoio, Roma (2019); Poesia e Destino, La fortuna Italiana del Werther, Casa di Goethe, Roma (2019); SHE DEVIL X, Studio Stefania Miscetti, Roma (2018); meet me under water, One Room, Roma (2018); DISTRACTION, Daforma Gallery, Roma (2018); Entertainment, Una Vetrina – The Indipendent MAXXI, Roma (2018); No Human Traces, Avenue 50, Los Angeles (2017).