Abbiamo partecipato al vernissage della mostra del regista tedesco Wim Wenders, aperta al pubblico dal 29 gennaio al 15 marzo 2025 presso la Howard Greenberg Gallery di New York. Written Once presenta una selezione di scatti realizzati negli anni ’70 e ’80, durante il periodo in cui Wenders esplorava location nell’Ovest americano per i suoi film o partecipava a eventi legati al mondo del cinema.

Un aspetto fondamentale della mostra è il testo scritto dallo stesso Wenders per accompagnare alcune delle immagini, che sarà esposto insieme alle fotografie. Le sue storie poetiche, che corredano gli scatti, offrono al visitatore uno sguardo privilegiato sul lavoro del regista e sulla sua vita quotidiana immersa nel mondo del cinema. Il titolo della mostra, Written Once, fa riferimento a due delle serie fotografiche presentate: Written in the West (1983-1987) e Once (1977-1984).

Nel 1983, Wenders intraprese un viaggio in auto nell’Ovest degli Stati Uniti, documentando la luce particolare e il paesaggio solitario in vista della realizzazione del film Paris, Texas (1984). «Era un modo alternativo di preparare il film, un tipo di ricerca che riguardava più la luce dell’Ovest che i luoghi in sé. Non avevo mai girato un film in un paesaggio simile e speravo che le fotografie mi aiutassero a comprendere meglio la luce e il paesaggio, a sviluppare una connessione empatica con esso», ha dichiarato Wenders in un’intervista nel libro Written in the West Revisited (2015).

All’opening era presente anche la moglie Donata. Nel 2012, Wim e Donata Wenders hanno istituito la Wenders Foundation nella città natale del regista, Düsseldorf. La fondazione, senza scopo di lucro, raccoglie l’opera cinematografica, fotografica e letteraria dell’artista e la rende accessibile al pubblico. La Fondazione Wim Wenders si occupa anche di educazione al cinema per le scuole e sostiene la promozione di giovani talenti nel campo della narrazione cinematografica innovativa con la Wim Wenders Scholarship.

Nato nel 1945 a Düsseldorf, Wim Wenders è riconosciuto a livello mondiale come uno dei protagonisti del Nuovo Cinema Tedesco degli anni ’70. Il suo lavoro, che spazia dalla regia alla sceneggiatura, dalla produzione alla fotografia, ha arricchito la cinematografia internazionale con numerosi film premiati e mostre fotografiche in tutto il mondo. Tra i suoi film più celebri figurano Paris, Texas (1984) e Il cielo sopra Berlino (1987), considerati oggi dei classici del cinema mondiale. Altri suoi lavori notabili includono i documentari Pina, Buena Vista Social Club e Il sale della terra. Nel 2023, i suoi due film più recenti, il documentario in 3D Anselm e il lungometraggio giapponese Perfect Days, hanno debuttato al Festival di Cannes. Perfect Days ha ricevuto il premio come miglior attore per Kōji Yakusho e una nomination agli Oscar come miglior film internazionale nel 2024.