exibart x Charity Stars: oltre 2000 euro per l’emergenza Coronavirus

Ieri, alle 18.00, si è conclusa l’asta dei 21 disegni d’artista che exibart ha donato alla campagna di beneficenza #VinciamoNoi di CharityStars. Come vi raccontavamo, l’iniziativa è volta a raccogliere fondi per sostenere il personale medico nella battaglia al Coronavirus. Con le opere date all’incanto da exibart, sono stati raccolti più di 2000 euro, che si vanno ad aggiungere agli 77mila euro già donati da #VinciamoNoi. Il ricavato andrà a sostengo della Croce Rossa Italiana, la Fondazione dell’Ospedale San Matteo di Pavia, l’Ospedale Sacco di Milano e l’Ospedale Spallanzani di Roma.

Vi ringraziamo ancora per il sostegno e, soprattutto, ringraziamo gli artisti e le artiste che ci hanno aiutato in questa iniziativa, rispondendo alla nostra chiamata con entusiasmo. Giovani talenti che hanno accettato di donarci uno dei loro lavori per sostenere la raccolta fondi. Un atto di grande sensibilità in un periodo dove il settore culturale sembra essere tra i maggiormente minacciati dalla crisi economica: Alice Coppini, Alice Piaggio, Chiara Fazi, Clorophilla, Disegnetti Depressetti, Disegniniesterini, Eliana Albertini, Elisa Seitzinger, Emma Allegretti, Gabriele Pino, Giangioff, La Tram, Lipsteria, Lorenzo Palloni, Lucia Biancalana, Gli scarabocchi di Maicol & Mirco, Manfredi Ciminale, Margherita Morotti, Martoz, Natalia Resmini, Ottavia Tracagni.

Il risultato di exibart si aggiunge agli oltre 77 mila euro già donati con #VinciamoNoi di CharityStars

La raccolta fondi di CharityStars si propone tre obiettivi:

finanziare l’acquisto di apparecchiature di ventilazione;

creare nuovi posti letto in terapia intensiva e subintensiva;

garantire l’assistenza sanitaria e il primo intervento dei presidi medici oggi in prima linea.

I disegni donati da exibart sono un piccolo contributo a questa grande iniziativa, attraverso il mezzo che meglio ci contraddistingue: la circolazione di arte e cultura.