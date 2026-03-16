Dodici metri di Hockney: all’asta una stampa monumentale dell’artista

C’è un lotto speciale in vendita da Christie’s, online, dal 17 al 31 marzo. E in mostra, nelle gallerie della major a Londra, fino al 31 marzo. Si tratta di uno dei lavori più grandi mai realizzati da David Hockney, lungo ben 12 metri, stampato su un unico foglio di carta, nonché la sua più grande stampa in edizione. Il soggetto? La casa dell’artista in Normandia, in Francia, con il giardino nel pieno dell’estate: i verdi vivaci dell’erba, degli alberi e delle siepi contrastano con l’architettura dei fienili medievali e con elementi contemporanei come un’altalena, una casa sull’albero e alcuni veicoli parcheggiati. «Con Autour de la maison, été», spiega James Baskerville, International Head of Contemporary Edition di Christie’s, «Hockney amplia le possibilità della stampa fino a una scala quasi cinematografica. L’opera misura uno straordinario sviluppo di dodici metri ed è realizzata su un unico foglio, e così invita lo spettatore a muoversi attraverso il giardino dell’artista, come se stesse leggendo un fregio pittorico continuo».

È possibile tracciare dei parallelismi tra quest’opera e l’Arazzo di Bayeux, che Hockney ha indicato come una fonte di ispirazione successiva per A Year in Normandie (2020–2021), un dipinto realizzato su iPad lungo 295 piedi (circa 90 metri) e stampato su carta, composto da immagini separate disposte in un fregio continuo. La sua presentazione a Londra, nel corso dell’asta online Contemporary Edition, organizzata da Christie’s, è particolarmente strategica, in coincidenza con l’attuale mostra personale di Hockney alla Serpentine Gallery e in vista della futura esposizione dell’Arazzo di Bayeux al British Museum. «Arriva in un momento in cui il mercato delle sue stampe continua a dimostrare una forza eccezionale, con collezionisti sempre più attratti da lavori ambiziosi e di grande scala che esemplificano l’approccio innovativo dell’artista al medium», commenta ancora Baskerville.

Non solo l’Hockney monumentale. Un altro highlight della vendita è Bunch of Flowers (2021; stima: £100.000–150.000) di Banksy – la cui identità, così pare, è appena stata svelata – una serigrafia rifinita a mano realizzata nel 2021. L’opera non è mai stata esposta pubblicamente né offerta in vendita prima d’ora: fu donata direttamente dall’artista all’attuale proprietario ed è accompagnata da una nota personale. Un altro collegamento importante e ben noto: il lavoro in questione, specifica una nota di Christie’s, è strettamente legato all’immagine iconica di Banksy Love Is in the Air, ripresa dall’artista nel 2019 con Flower Thrower Triptych (Grey), un esempio della quale è incluso anch’esso nella vendita (2019; stima: £100.000–150.000). Presente anche Kate Moss (2005; stima: £70.000–100.000) di Banksy, qui nella sorprendente variante cromatica ispirata a Shot Sage Blue Marilyn di Andy Warhol. E poi ancora diverse opere di Damien Hirst, appartenenti alle celebri serie Spots, Butterflies, KaleidoscopeseBlossom Trees (stime comprese tra £1.500 e £70.000). Appuntamento online, con i nomi superstar e gli artisti emergenti, collegati dal filo rosso delle edizioni.