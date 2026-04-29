A Parigi va all’asta la scala originale della Tour Eiffel

Uno dei lotti più insoliti degli ultimi mesi. La casa d’aste Artcurial annuncia la vendita di un vero pezzo di storia: una sezione della scala a chiocciola originale della Tour Eiffel, risalente al 1889, progettata ovviamente sotto la supervisione di Gustave Eiffel. La stima, oggi? Una cifra compresa tra € 120.000 ed € 150.000. Si tratta della sezione N.1 della scala destinata a collegare il secondo e il terzo piano della torre, con un’altezza totale di 2,75 metri (2,60 metri fino al pianerottolo), un diametro di 1,75 metri, una struttura in acciaio e lamiera rivettata, e 14 gradini poggianti su una base a croce. Fu costruita per l’Esposizione Universale del 1889, ma durante i lavori di ammodernamento effettuati nel 1983 per l’installazione di nuovi ascensori, fu smantellata. Ma non smaltita, no di certo.

Il 1° dicembre 1983, dopo il restyiling della torre “ufficiale”, venti sezioni della Torre Eiffel furono vendute all’asta direttamente dalla casa d’aste Ader, Picard e Tajan – quella in vendita a maggio da Artcurial corrisponde al lotto N.1 di quella storica vendita. Rimasto nella stessa collezione privata per oltre quarant’anni, questo pezzo è stato restaurato dalle officine responsabili della manutenzione della Torre Eiffel, garantendo la conservazione della sua struttura e delle sue caratteristiche originali.

Non si tratta quindi della prima porzione del progetto originale che passa di mano. Proprio Artcurial, in particolare, ha già messo all’asta diverse sezioni della scalinata della Torre Eiffel in varie occasioni, suscitando ogni volta un vivo interesse tra i collezionisti: nel 2013, una sezione è stata venduta per € 212.458; nel 2016, la sezione n. 13 ha raggiunto € 523.800 euro; la sezione n. 4 è stata aggiudicata per € 162.500; e nel 2020, la sezione n. 17 è stata acquistata per € 253.500 euro. Il 21 maggio, a Parigi, l’esito finale.