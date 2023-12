$ 3 milioni per il design di Phillips New York

Chiude con un totale di oltre $ 3 milioni la vendita di Phillips New York dedicata al grande design. In primissima linea, una coppia di vasi monumentali di Jean Dunand, ben 94 cm di altezza. «Dunand scelse anche di non incastonarli in un supporto a treppiede, come fece per molte altre sue opere che misuravano più di 70 cm di altezza, rafforzando così la loro somiglianza con le anfore antiche», spiegano dalla maison. «Questi vasi esistono da soli, semplicemente appoggiati a terra, e mettono in campo tutta l’abilità tecnica del loro creatore che li firma non solo con il suo nome e cognome, ma anche con il suo marchio di orefice, in linea con gran parte delle sue creazioni dei primi anni ‘10». Prezzo finale: $ 685.800, a partire da una stima di $ 200.000 – 300.000. Medaglia d’argento per Claude Lalanne, che prosegue la sua ascesa nel mercato internazionale. Da Phillips, nella Grande Mela, la sua Crococurule del 1992 – una rivisitazione quasi surrealista del posto d’onore riservato a magistrati e imperatori nell’antica Roma – è volata a $ 241.300.

«È stato meraviglioso concludere le vendite di Design 2023 di Phillips con un’asta in grado di catturare la vera forza del mercato del Design sotto ogni punto di vista, abbracciando diversi movimenti storici», rivela alla stampa Cordelia Lembo, Head of Design, New York. «Dai due vasi monumentali di Jean Dunand, del 1913 circa, che ha guidato l’asta con 685.800 dollari, alla Crococurule di Claude Lalanne, la vendita ha mostrato l’ampia gamma e la profondità degli interessi dei collezionisti. Ci auguriamo che lo slancio raggiunto quest’anno nelle nostre aste di New York e Londra si protragga anche nel nuovo anno”.

Altri protagonisti della sessione, senza limiti tra opere di design francese, design contemporaneo e ceramica, oltre al lighting italiano e ad altri classici di design americano e scandinavo: un iconico Petit Éléphant en marche di Rembrandt Bugatti andato per $ 165.100, Orgone Chop Top” coffee table di Marc Newson, prezzo $ 127.000, ancora Shark sculpture di Georges Jouve ($ 120.650), Sack and Disc di Hans Coper ($ 101.600), un più recente Banc Anneaux di Ingrid Donat ($ 101.600).