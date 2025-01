A reception in the harem, l’acquerello di John Frederick Lewis va in asta da Bonhams

L’asta 19th Century and British Impressionist Art si terrà a Londra il prossimo 26 marzo e uno dei suoi lotti più attesi sarà un magnifico acquerello di John Frederick Lewis, A Reception in the Harem (1873). Il dipinto, dopo essere stato acquistato intorno al 1878 da Abel Buckley, abbiente industriale di Manchester, passò nelle mani di Stephen George Holland, fondatore di Holland & Sherry e filantropo londinese. Quest’ultimo nel 1908 vendette A Reception in the Harem per la cifra di £ 630; rimasto in una collezione privata dal 1961 e non esposto pubblicamente per oltre sessant’anni, oggi è stimato tra £650.000 e £850.000.

«A Reception in the Harem è un capolavoro, un acquerello che esprime la complessità e la ricchezza cromatica tipiche dell’artista», afferma Charles O’Brien, responsabile del dipartimento di dipinti del XIX secolo di Bonhams, «la sua elaborazione rivela dettagli unici che gettano nuova luce sulla pratica e le ambizioni di Lewis, confermando la sua reputazione di interprete profondo delle culture mediorientali».

Nato nel 1805 a Londra, dopo aver viaggiato in Spagna e Marocco, il pittore trascorse dieci anni in Egitto, tra il 1841 e il 1851. Ed è al Cairo che Lewis iniziò a ritrarre le sue celebri scene di vita quotidiana nella terra del sole e delle sabbie. Tornato a Londra, le sinuose figure e gli ornati drappeggi dei suoi dipinti erano diventati, per l’Inghilterra vittoriana, un affaccio sull’esotico Medio Oriente. Presidente della Old Watercolour Society nel 1855 e membro della Royal Academy dal 1865, i suoi lavori – caratterizzati da una precisione quasi fotografica e da un uso magistrale della luce – lo resero uno dei maggiori esponenti del movimento orientalista assieme ai suoi corrispettivi francesi Eugène Delacroix e Jean – Leon Gérôme. Tra le opere più costose di Lewis vediamo The Midday Meal, Cairo, battuta da Christie’s Londra nel 2005 per £ 2.200.000 e The Kibab Shop Scutari, Asia Minor, un olio su tavola aggiudicato da Sotheby’s New York nel 2009 per $ 3.000.000.

A Reception in the Harem sarà accompagnata in asta da Kahve Ocağı (The Hearth), olio su tela del celebre Osman Hamdi Bey, stimato tra le £1.500.000 e £2.000.000. Figlio del Gran Visir Ibrahim Edhem Pascià, Bey fu archeologo, diplomatico e brillante pittore, nonché insigne promotore delle arti e della cultura. Nel 2019 la casa d’aste ha stabilito il record mondiale per una sua opera, aggiudicando la sua Young Woman Reading per £ 6,6 milioni. L’appuntamento inglese con gli Old Master di Bonhams si preannuncia un evento ricco di colpi di scena. L’asta inizierà alle ore 15 di martedì 26 marzo, e sarà possibile ammirare i lotti in vendita dal 23 dello stesso mese presso la sede di New Bond Street.