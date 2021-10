Al via le House Sales di Cambi. Si parte con Palazzo Loschi Zileri dal Verme

Vicenza, corso Palladio, la via più elegante del centro storico della città. È qui che sorge Palazzo Loschi Zileri dal Verme, il grande edificio neo-palladiano che segnerà l’inizio, il prossimo 20 ottobre, alle attesissime House Sales di Cambi 2021. In un mosaico di arredi, quadri e sculture collezionati nel tempo dal proprietario Claudio Biasia, il palazzo offrirà in vendita lotti eleganti e incredibilmente eterogenei – da importanti dipinti nord-europei del XVI-XVII secolo a opere decorative del Novecento, passando attraverso bronzi, marmi e oggetti preziosi (qui il catalogo completo).

Qualche esempio? Una serie di dodici Papier Peints ottocenteschi che raffigurano le Storie di Amore e Psiche, di Mary Joseph Blondel e Louis Lafitte (stima: 30.000 – 50.000 euro); quattro busti in marmo degli imperatori Cesare. Vitellino, Traiano e Caracalla, splendidi manufatti di arte romana della seconda metà del XVI secolo (stima 50.000 – 70.000 euro); ancora, le rare Sedie in legno intagliato e laccato, della fine del XVIII secolo, abbellite da straordinari schienali dipinti con scene di putti (stima: 15.000 – 20.000 euro). «Proprio nelle stanze affrescate della casa», spiegano da Cambi, «Claudio Biasia iniziò la sua personale raccolta di opere d’arte con l’aiuto dell’amico Gastone Fierovanzo, interior designer di fama internazionale. È con lui che il proprietario riesce nell’avvincente impresa di riportare il piano nobile dell’edificio storico ai suoi antichi splendori».

Ed ecco che il top lot dell’incanto, il Suicidio di Lucrezia del Maestro delle Mezze Figure custodito al piano superiore (100.000 – 150.000 euro) dialoga senza indugi con una Coppia di candelabri in bronzo dorato e patinato “au bon sauvage” del Salotto, della manifattura Luigi Manfredini (stima: 25.000 – 35.000 euro). Due bozzetti in terracotta del XIX secolo raffiguranti Giunone e Diana (stima 5.000 – 7.000 euro) sfilano nella Sala da Pranzo insieme all’Adone di Sophie Rude (stima: 30.000 – 50.000 euro), mentre al centro della Sala da Ballo, imponente, incontriamo il grande gruppo in marmo bianco, XVIII-XIX secolo, che cristallizza per sempre Eros e la Musa Erato (stima30.000–40.000euro).

«La capacità del collezionista vicentino», prosegue la maison, «è stata quella di riuscire a mantenere uno stile coerente e raffinato, pur spaziando tra le epoche e gli stili. Un’occasione unica per immergersi in un ambiente armonioso, percorrendo sale arredate con cura e dedizione nel pieno rispetto dell’identità del palazzo». Appuntamento al 20 ottobre, con la House Sale di Palazzo Loschi Zileri dal Verme. E all’esposizione all’interno del Palazzo, a Vicenza, da venerdì 15 a lunedì 18.