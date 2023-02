Art Basel 2023, appuntamento a giugno con la regina delle fiere

Neanche una settimana fa, gli ultimissimi dettagli sull’imminente edizione ad Hong Kong, con la promessa del «più grande spettacolo dal 2019»(date uno sguardo qui). Adesso le prime anticipazioni su Art Basel – la fiera madre, a Basilea– in calendario a Messe Basel dal 15 al 18 giugno 2023 (preview 13 e 14 giugno). Le protagoniste assolute: 285 gallerie provenienti da 36 Paesi, con il meglio dell’arte in giro per il globo. 21 stavolta le new entries, provengono senza limiti da Europa, Africa, Asia e America – inclusa l‘italiana M77 Gallery, con sede a Milano, esporrà nella sezione Feature.

Non solo. Per il grande ritorno 2023, Art Basel organizzerà anche un lavoro site-specific di Latifa Echakhch, l’artista che ha rappresentato la Svizzera alla 59a Biennale di Venezia nel 2022. Una sovrastruttura sulla Messeplatz della città – «tentacolare», che «ingloba lo spazio», la definiscono così gli organizzatori – che farà da sfondo a una serie di concerti e spettacoli dal vivo organizzati in collaborazione con Luc Meier, Direttore della residenza artistica di La Becque, con l’obiettivo di interrogare i fondamenti del suono e del fare musica come esperienza condivisa tra l’artista e il pubblico. Ma anche per cantare, recitare poesie, condividere conoscenze o semplicemente riposarsi.

Parola a Noah Horowitz, neo CEO di Art Basel: «Sono incredibilmente entusiasta», dice, «di dare il benvenuto alla comunità internazionale dell’arte a Basilea a giugno per un’altra edizione di primo piano della nostra fiera e la mia prima come CEO». E aggiunge: «Spaziando dalle più audaci posizioni contemporanee alle rare presentazioni di icone del XX secolo, la nostra fiera riaffermerà ancora una volta la sua posizione di preminenza come piattaforma per la scoperta e gli incontri che guidano il mondo dell’arte. La straordinaria ampiezza e qualità del materiale all’interno dei padiglioni sarà accompagnata da una vivace programmazione in tutta la città e nelle sue principali istituzioni culturali, sottolineando l’attrattiva singolare di Basilea e la risonanza della mostra nel cuore dell’agenda artistica mondiale».

Gli fa eco Vincenzo de Bellis, Director, Fairs and Exhibition Platforms, che afferma: «Con 21 new entries e 12 gallerie che si affacciano al settore principale della fiera, la mostra di quest’anno si sente particolarmente rinvigorita e ricca di scoperte. Sono veramente impressionato dalla portata e dall’ambizione delle gallerie espositrici, che ancora una volta dimostrano l’eccezionale qualità per la quale la nostra mostra è conosciuta. Inoltre, sono entusiasta che l’artista di fama internazionale Latifa Echakhch si impadronirà della Messeplatz della città con la sua installazione interdisciplinare, che invita i visitatori della fiera e i passanti a riscoprire la dimensione pubblica della piazza».