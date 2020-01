Art Basel Hong Kong perde tre gallerie

Tre gallerie hanno deciso di non confermare la loro presenza ad Art Basel Hong Kong a causa delle complicazioni dovute agli scontri che da mesi sconvolgono la città.

L’annuncio arriva dalle pagine del Financial Times a due mesi dall’apertura della fiera, prevista per Marzo 2020.

A ritirarsi dalla fiera sono Luxemburg and Dayan di New York e Londra, Tyler Rollins Fine Art di New York e SCAI The Bathhouse di Tokyo. Le defezioni arrivano dopo il tentativo della fiera di ridurre i costi per le gallerie, consentendo loro di pagare il 75 percento del costo dello stand anziché l’intero importo.

Il trio si unisce a due gallerie senza nome che sono state accettate alla fiera del 2020 ma hanno deciso di disertare lo scorso autunno. Altre, tra cui Stuart Shave / Modern Art, Galerie Karsten Greve e Goodman Gallery, hanno scelto di non tornare nonostante abbiano partecipato in precedenza.

Molte gallerie erano preoccupate perché non potevano garantire una copertura assicurativa alle opere portate in fiera, e la risposta di Art Basel Hong Kong è stata quella di mettere a loro disposizione un broker locale, pagando però cifre che superano di venti volte i premi standard.

Dopo mesi di proteste antigovernative scatenate dalla legge sull’estradizione, ora ritirata dall’amministrazione, i segnali restano poco incoraggianti: le grandi firme del lusso hanno iniziato a lasciare i loro store e i dati sul turismo hanno registrato un calo nel numero di viaggiatori arrivati a Hong Kong nel 2019.

Questi avvenimenti, però, sembrano non aver influenzato il mercato: secondo l’Art Price Report, il 2019 ha visto Hong Kong rappresentare quasi il 14% delle vendite globali, con un fatturato di 247,7 milioni di dollari.

“Art Basel Hong Kong rimane l’hub essenziale per la comunità di collezionisti asiatici”, ha detto un portavoce di David Zwirner, che ha mantenuto l’entusiasmo per l’evento. “Siamo impegnati nella fiera e non vediamo l’ora di tornare per il nostro ottavo anno con una presentazione delle opere di Lisa Yuskavage come previsto.”

L’ultima grande ondata di proteste di Hong Kong ha avuto luogo il 1 ° gennaio, quando una marcia serena di Capodanno si è trasformata in una serie di scontri tra manifestanti e polizia per le strade, ponendo fine a settimane di relativa calma.

Al timore che la fiera possa non svolgersi, da Art Basel rispondono così: “Abbiamo recentemente inviato inviti VIP e siamo lieti di confermare che i numeri di registrazione VIP sono attualmente coerenti con gli anni precedenti e sono particolarmente forti dall’Asia, in particolare”.