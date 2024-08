Aste, le opere più costose di Miriam Cahn

Audace e sfacciata, nel corso della sua più che cinquantennale carriera Miriam Cahn è diventata una figura molto influente nel panorama dell’arte contemporanea. Di origini ebraiche, nasce nel 1949 a Basilea e frequenta dal 1968 al 1975 la Schule für Gestaltung Basel. Cahn è nota per le sue opere che affrontano temi come la vulnerabilità, il corpo umano, la violenza e la natura. Tra le sue più importanti esposizioni ricordiamo I will be your body (2019) al Kunsthalle Basel e Miriam Cahn: I am a Ghost (2018) al Reina Sofia di Madrid. La sua arte è caratterizzata da una potenza emotiva quasi viscerale che esplora la crudeltà primitiva dell’esperienza umana. Sotto l’influenza dei movimenti femministi degli anni ’70 e ’80, le inquietanti tele di Cahn sono spesso ambientate in paesaggi da incubo, vuoti, bui e aridi, raffigurazioni di violenza, orrore e tragedia. I suoi lavori hanno raggiunto valutazioni significative nelle principali case d’asta internazionali, registrando un notevole interesse nell’area asiatica. Di seguito un elenco dei suoi top price.

Das Genaue Hinschauen (The Close Look). $ 703.377

Il dipinto Das Genaue Hinschauen (The Close Look) (2018), venduto per £ 584.200 (ovvero $ 703.377) durante la The Now Evening Auction di Sotheby’s a Londra del 1 marzo 2023, è il primo della nostra classifica. Quest’opera rispecchia chiaramente lo stile di Cahn: tre sagome senza contorno si stagliano sulla tela in maniera quasi perentoria. Tre personificazioni dei mali supremi che ancora oggi colpiscono le donne di tutto il mondo. Catharine MacKinnon, un’avvocatessa le cui opinioni influenzarono i dibattiti e l’attivismo degli anni ’70 e ’80, intorno alle molestie sessuali subite dalle donne nella storia disse «essere violentate ed essere di sesso femminile fa parte del processo quotidiano di andare incontro alla vita», cercò di spiegare la violenza sessuale dicendo che «non significa che tutti vogliono scoparci, vogliono solo farci del male, dominarci e controllarci, per questo ci stanno scopando». Das Genaue Hinschauen evoca una involontaria ma intensa risposta emotiva.

Senza titolo, 29.5.02 (2002) $ 318.890

Venduta per un equivalente di $ 318.890 (commissioni incluse) presso China Guardian Auctions nel novembre 2023, questa tela senza titolo del 2002 riflette l’interesse di Cahn per la rappresentazione del corpo umano in tutta la sua vulnerabilità. Utilizzando colori intensi, l’artista esplora i limiti tra astrazione e figurazione, creando una figura androgina, diafana ma allo stesso tempo carnale, energica ma allo stesso tempo fragile, intima ma allo stesso tempo universale. Non sono state pervenute altre informazioni a riguardo, tuttavia questa vendita evidenzia la crescente rilevanza di Cahn nel mercato asiatico.

o.t. (2017). $ 291.640

L’opera o.t. (acronimo di ohne titel, letteralmente senza titolo in tedesco) realizzata nel 2017, anno in cui l’artista espone a Documenta 14, è stata venduta per HK$ 2.286.000 (circa $ 291.640) durante la 20th Century & Contemporary Art Evening Sale di Phillips Hong Kong il 6 ottobre 2023. La figura a sinistra, visibilmente più prominente delle altre due, colpisce con un pugno la centrale, squilibrata nel mezzo, mentre la figura all’estrema destra, con caratteristiche femminili e cavità senza vita per gli occhi, sembra disperarsi in solitudine. Anche se la composizione raffigura corpi nudi, qualsiasi accenno di piacere carnale è istantaneamente oscurato dalla brutalità unilaterale presentata sulla tela. Non identificando intenzionalmente i suoi personaggi e mantenendoli di genere ambiguo, Cahn pone l’accento sul lato crudele, prepotente e violento della natura umana.