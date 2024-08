Aste, le opere più costose di Victor Man

Victor Man, artista rumeno di fama internazionale, classe 1974. Nato nel polo culturale di Cluj-Napoca, in Romania, Man ha studiato pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Cluj. La tavolozza utilizzata in molte delle sue opere è mutuata dai lavori dei paesaggisti del XVIII secolo che utilizzavano delle lenti nere, note anche come Claude glasses, per vedere e riprodurre tonalità cromatiche più cupe. Inoltre, osservando i disegni dell’artista, si può riconoscere la cifra stilistica dell’accademia di Cluj che testimonia la proverbiale maestria della tradizione est-europea nel disegno a mano libera. Tra il 2022 e il 2023, in Italia, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino ospitava la personale Eyelids, Towards Evening (Le palpebre, verso sera), che offriva per la prima volta un focus sui generi del ritratto e dell’autoritratto di Man. Più di recente, la Gladstone Gallery di New York gli ha dedicato una mostra, che si è conclusa nell’aprile del 2024. In generale, la sua carriera è stata coronata da numerosi riconoscimenti e partecipazioni a prestigiose esposizioni internazionali – nel 2007 è stato scelto per rappresentare la Romania alla Biennale di Venezia – consolidando la sua posizione come uno degli artisti più ricercati del mercato contemporaneo. Ecco i suoi top price.

Weltinnenraum (World Within) (2017). $ 2.150.160

Weltinnenraum (World Within), dipinto nel 2017, è stato aggiudicato alla cifra stellare di £ 1.734.000 (quasi $ 2.150.160) durante la 20th/21st Century: London Evening Sale di Christie’s del 28 giugno 2023. Il termine Weltinnenraum indica un mondo interiore costituito dalla coscienza. Il soggetto del dipinto si trova immerso in un angosciante sfondo a metà tra una stanza di un maniero rinascimentale e un cupo palazzo in stile Art Nouveau, e fa parte di un gruppo ispirato dalle prime due Elegie Duinesi di Rainer Maria Rilke, un ciclo di poesie del 1923 che trattano di bellezza, sofferenza e salvezza. Eccone un estratto: «Ah, a chi possiamo noi volgerci con i nostri problemi? Non agli angeli, non agli uomini, e gli astuti animali vedono subito che non siamo molto a nostro agio nel mondo interpretato. Resta forse un albero sul pendio, che ogni giorno noi possiamo rivedere; resta la strada di ieri e la fedeltà abitudinaria di una consuetudine che ci trovò lieti, e non si mutò».

The Chandler (2013). $ 516.890

L’opera The Chandler (2013), che partiva da una stima di £ 60.000-£ 80.000, è stata aggiudicata per £ 406.400 (circa $ 516.890) il 23 maggio 2024 durante la Modern & Contemporary Evening Auction featuring The Now di Sotheby’s Londra, moltiplicando per circa cinque volte la sua stima massima. La tela fa parte di una serie di composizioni in cui il soggetto, seduto, tiene tra le mani la propria testa, mozzata di netto dal corpo. Il titolo dell’opera si ispira alla figura medioevale del chandler, il cui ruolo era gestire l’illuminazione delle candele nella casa padronale.

D with Raven (2015). $ 265.608

L’ultima opera di questa classifica è D with Raven, un olio su tavola di 21,5 x 16 cm del 2015, battuto da Christie’s Londra per £ 214.200 (circa $ 265.608) l’1 marzo 2022, durante la 20th/21st Century: London Evening Sale. Le opere di Man, caratterizzate da un processo creativo lento e metodico, sono intrise di temi occulti, mitologici e letterari, spesso ispirati alle tradizioni simboliste e romantiche del XIX secolo. Il dipinto richiama in modo sottile la poesia The Raven di Edgar Allan Poe del 1845. Realizzato su legno, il quadro evoca le icone devozionali e i ritratti luminosi del primo Rinascimento. Man mescola abilmente uno stile antico con un approccio contemporaneo creando più strati in un intreccio di immagini e linguaggi differenti.