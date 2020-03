Basquiat, Haring, Warhol falsi e venduti: la frode in tribunale

Un uomo californiano si è dichiarato colpevole presso il tribunale federale della Florida dopo essere stato accusato di aver tentato di vendere più di 6 milioni di dollari in arte contraffatta.

L’uomo, Philip Righter, 43 anni, ha falsificato la documentazione a sostegno delle autentiche per i dipinti falsi e ha usato le opere d’arte come garanzia per alcuni prestiti, che non ha mai restituito.

Righter è stato incriminato l’anno scorso in Florida per accusa di frode postale e furto di identità aggravato nel tentativo di vendere opere contraffatte di Basquiat e Keith Haring, tra le altre accuse.

Ora si trova ad affrontare ulteriori accuse federali nel distretto centrale della California, dove è stato accusato di aver venduto falsi che ha attribuito a Basquiat, Haring, Warhol e Roy Lichtenstein e anche qui ha accettato di dichiararsi colpevole.

Nel caso della California, Righter “ha ammesso di usare dipinti falsi come garanzia per prestiti sui quali in seguito ha fallito e di aver dichiarato il falso anche per ottenere sgravi fiscali nelle sue dichiarazioni dei redditi”, ha affermato la nota legale.

Righter ha cercato di vendere le opere false tra il 2016 e il 2018, hanno affermato i pubblici ministeri in California. Inizialmente ha venduto i pezzi usando il suo vero nome, ma ha iniziato a usare altri nomi dopo che l’FBI e il Dipartimento di Polizia di Los Angeles lo hanno interrogato nell’agosto 2016, dopo un suo tentativo di vendere opere false a una galleria d’arte di Miami.

Secondo molti esperti la crescita delle vendite di arte online e metodi più sofisticati per creare opere false, sono elementi che hanno contribuito alla proliferazione di truffe e vendite di falsi. Le stampe false ad esempio sono spesso erroneamente attribuite a Lichtenstein e Warhol e le opere false hanno spesso fatto riferimento a creazioni di artisti come Pablo Picasso, Salvador Dalí e Henri Matisse.