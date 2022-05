Bentornata TEFAF New York!

C’è uno Study for Homage to the Square del 1969 da David Zwirner, con i suoi quadrati concentrici, ossessivi, a rincorrersi sui toni del verde; un ritratto di Jorge Gitoo Wright ad opera di Kehinde Wiley da Sean Kelly, recentissimo, datato 2022; e poi le pieghe in marmo sparse sul corpo di Afrodite, del I sec d.C., un tempo nei Giardini di Villa Pamphilj, a Roma, ora offerto da Galerie Chenel di Parigi. TEFAF torna in pompa magna – 2 anni e una pandemia dopo – e riassume sotto un unico tetto secoli interi di storia dell’arte, senza confini tra un Hippo-Bar di François-Xavier Lalanne in bronzo e un manoscritto trecentesco del Museum of Fine Arts di Houston (NOT FOR SALE scritto a caratteri cubitali, nessun caso di deaccessioning stavolta). Dove? Al Park Avenue Armory, a New York. Quando? Fino a martedì 10 maggio, con oltre 90 gallerie approdate da tutto il mondo nella Grande Mela. Si torna al passato, stavolta senza palliativi, senza espedienti online. Si torna alla grande arte internazionale, in presenza, non c’è quasi traccia di nostalgia.

Qualche proposta random tra i booth: un incredibile Himmelspaläste di Anselm Kiefer offerto da Beck & Eggeling International Fine Art, ve lo anticipavamo qui. Un immancabile – sempre confortante – Giorgio Morandi del 1948 dall’italianissima Galleria d’arte Maggiore G.A.M. Robilant + Voena porta in scena Piglet Goes Shopping, un acrilico su tela di Keith Haring del 1989, mentre la Helly Nahamad Gallery punta sicura su un Pope di Francis Bacon del 1958 – lo stesso, sembra, che da Sotheby’s New York, nel novembre 2019, è stato venduto per $ 6,6 milioni. Quali dunque le prime impressioni della fiera? Parla Massimo De Carlo, che nel suo spazio alterna lavori di Aaron Garber-Maikovska, Ferrari Sheppard, Piotr Uklański: «Il nostro stand dedicato all’artista di Los Angeles Aaron Garber Maikovska», scrive in una nota a exibart, «è stato decisamente ben accolto, con grande interesse e molte richieste. Con un range di prezzo tra 40.000 – 85.000, è andato sold out nella prima ora della fiera».

Troviamo Tornabuoni Art al booth 327, con una selezione di lavori post war; tra gli altri, un bel Concetto spaziale di Lucio Fontana del 1955, con una costellazione di vetri rossi e rosa su fondo grigio, azzurro e blu – passato all’asta da Farsetti, nel 2016, con una stima di € 700.000 – 1.200.000. E c’è un dipinto d’eccezione allo stand di David Tunick, quell’Autoritratto con tavolozza del 1917 – uno Chagall con una storia singolare, la sorella lo nascose per anni sotto a una pelliccia – che nel 1995 finì invenduto da Sotheby’s e poi fu acquistato nel 2003 da Michael Steinhardt, per la modica cifra di $ 6 milioni. Ancora qualche protagonista dai corridoi più affollati: un tavolino in quarzo rosa e bronzo del designer Misha Kahn, della galleria Friedman Benda, una scultura di Louise Bourgeois in tecnica mista, del 2002, da Galerie Karsten Greve AG, un’imponente scultura labirintica, intrecciata, di Antony Gormley, del 2015, esposta da Galleria Continua. E chiudiamo in bellezza con due nomi tutti italiani: Mazzoleni, che partecipa con opere in bianco e nero dei principali attori del dopoguerra – da Victor Vasarely a Jannis Kounellis ad Alberto Burri; e poi Cardi Gallery, che espone tra gli altri Tal di Mimmo Rotella, del 1957, e un iconico Package di Christo, del 1961. Bentornata TEFAF – il ritardo di due anni è quasi perdonato.