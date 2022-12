Bertolami, all’asta il cognac di Napoleone Bonaparte

Bertolami Fine Art, c’è un lotto fuori dal comune tra i Vini e Distillati in vendita a Roma il 20 dicembre. Un Cognac Napoleon Grand Réserve annata 1811, per la precisione, probabilmente l’esemplare più famoso al mondo – quello che, si racconta, lo stratega portò con sé perfino in esilio, nella desolazione dell’Isola di Sant’Elena. «R appresenta un momento importante della storia», intervengono gli esperti casa d’aste. Il 1811 non fu solo l’anno in cui la città di Cognac accolse Napoleone e gli imprenditori Emmanuel Courvoisier e Louis Gallois omaggiarono l’imperatore di Francia modificando il nome del loro prodotto di punta, il poi celebre Cognac Napoleon; ma anche quello in cui la sua seconda moglie, Maria Luisa, diede alla luce il suo figlio legittimo, Napoleone Francesco, alla vigilia della disastrosa campagna contro la Russia che segnerà la sua rovina. La stima per un 70 cl di storia? Una cifra compresa tra € 15.000 e € 18.000.

« È difficile credere che un cognac prodotto in onore di Napoleone quando egli era ancora in vita e che quasi certamente ha assaggiato sia ancora disponibile per l’acquisto e il consumo», commenta la maison. Secondo lo scrittore Ernesto Ferrero, in realtà, lo stratega non amava il cognac, ma b eveva vini modesti e mangiava sobriamente, convinto com’era che il lusso a tavola «non fosse roba da uomini di guerra». In un caso o nell’altro, però, le bottiglie rappresentavano un ottimo mezzo per «essere ovunque», e così Napoleone faceva incetta di quell’oggetto prezioso, presto iconico, per donarlo a ospiti e figure illustri in giro per il globo. Per espandersi, ancora e ancora, al di là dei confini materiali.

Dopo la sfilza di cappelli bicorni passati all’asta negli ultimi mesi (a partire da quello battuto nel 2021 da Sotheby’s per € 1,2 milioni) e i gioielli di Giuseppina Bonaparte (esitati sempre da Sotheby’s, sempre nel 2021, per $ 763.000), un altro lotto d’eccezione legato a Napoleone fa capolino nel mondo delle aste. Appuntamento a domani, in Piazza Lovatelli ore 16:30, per l’esito finale.