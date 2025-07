Bonhams mette Downton Abbey all’asta

Sono passati 15 anni da quando il pubblico ha incontrato per la prima volta l’aristocratica famiglia Crawley e il suo personale domestico. Da quando se ne è innamorato, da una parte all’altra del globo, ne ha vissuto amori e perdite, nascite e morti, scandali ed eventi sconvolgenti. Ora, dopo sei stagioni (dal 2010 al 2015), oltre 120 milioni di spettatori, vittorie sparse tra Golden Globe, BAFTA e Primetime Emmy Award e un terzo film in arrivo a settembre, la serie blasonata Downton Abbey è pronta a dare l’addio definitivo. E qui entra in gioco la casa d’aste Bonhams: perfettamente in linea con l’attualità, annuncia una vendita interamente dedicata al mondo di Downton.

Un’asta fatta di oggetti di scena e costumi, ovviamente provenienti dalla serie. Si terrà online dal 18 agosto al 16 settembre, in concomitanza con una mostra speciale (e gratuita) presso la sede di Bonhams in New Bond Street, a Londra. Carnival Films – che ha prodotto la serie – devolverà i proventi a Together for Short Lives, la principale organizzazione benefica del Regno Unito per i bambini con patologie invalidanti e per le loro famiglie.

Quindi, ecco i pezzi forti della vendita: il costume di scena per il matrimonio e il bouquet da sposa indossato da Michelle Dockery (nel ruolo di Lady Mary), stagione 3, episodio 1. Stima: £3000 – 5000. L’abito rosa chiaro e abito da giorno grigio scuro indossato da Maggie Smith (nel ruolo di Violet Crawley), stagione 6, episodio 1: stima £ 1500 – 2000. Ma anche un ciak utilizzato nella produzione del film Downton Abbey: Una nuova era, che oggi potrebbe raggiungere £ 1500. Mentre una sceneggiatura autografata di Downton Abbey, il primo episodio della prima stagione, è stimata £ 600 – 800.

«Downton Abbey», dichiara Charlie Thomas, Bonhams UK Group Director for House Sales and Private & Iconic Collections, «è un’opera narrativa eccezionalmente ben documentata sulla società aristocratica all’inizio del XX secolo, e i costumi e gli oggetti di scena mostrano la straordinaria attenzione ai dettagli che ha dato vita a questo mondo sullo schermo, rendendolo così amato da milioni di persone in tutto il mondo». Appuntamento online e a New Bond Street.