Cambi e FontanaArte insieme per la Milano Design Week

Un lungo sodalizio da rivivere e da raccontare. Cambi e FontanaArte si incontrano, ancora una volta, per celebrare i 90 Years of Light and Art dello storico brand milanese, «punto di riferimento imprescindibile» – riporta il comunicato – «nella galassia del Made in Italy». Dove? In via San Marco 26, a due passi da via della Moscova. Quando: fino al 12 giugno, nel pieno della Milano Design Week.

Ed ecco quindi un’esposizione per presentare nuove creazioni originali di FontanaArte, e insieme una mostra fotografica e un accesso in anteprima del suo archivio digitale. Bonus track: alcune opere provenienti dalla collezione di FontanaArte passate all’incanto da Cambi. A partire da una Rara specchiera luminosa (mod. 2044, anno 1960) e le Due appliques (mod. 1598, anno 1956) di Max Igrand; ma anche il Grande lampadario ovale (mod. 1880, nella versione presentata alla Fiera di Milano del 1961), tra i top lot del dipartimento venduto lo scorso giugno alla cifra di € 65.000.

«Per il nostro dipartimento, che da anni si occupa della ricerca e della vendita di pezzi storici Fontana Arte, è stato naturale collaborare con il brand nella celebrazione del suo novantesimo anniversario», rivela a exibart Piermaria Scagliola, direttore del dipartimento di Design di Cambi Casa d’Aste. E conclude: «Siamo orgogliosi di essere la casa d’aste punto di riferimento per i prodotti storici FontanaArte, sempre più richiesti dal mercato». C’è ancora tutto il weekend per scoprirli.