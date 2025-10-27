Casa d’Aste Arcadia, fuochi d’artificio per Bonnard e Soutine

Un totale di € 2,167,820 e il 270% delle stime minime raccolte. È questo il verdetto finale della vendita da record Capolavori da Collezione: École de Paris, Avanguardie del Novecento e Antichi Maestri organizzata da Casa d’Aste Arcadia. «Un successo straordinario», afferma Massimo Tagliatesta, direttore della maison. «Per Arcadia è stato un privilegio offrire al pubblico italiano l’occasione di rivedere da vicino opere che, per qualità e rilevanza storica, appartengono alla grande storia dell’arte europea». Vedi alla voce Chaïm Soutine, il suo La Femme du Cordonnier è passato di mano per € 677.200 – una cifra straordinaria per il mercato italiano; e ancora La Seine à Vernon di Pierre Bonnard, che ha trovato un nuovo proprietario per € 384.400.

«Portare in asta opere come queste, opere raramente apparse nel nostro Paese», dichiara ancora a exibart Tagliatesta, «significa contribuire concretamente alla storia del mercato e alla valorizzazione della cultura visiva europea. Il Soutine rappresenta uno dei vertici dell’espressionismo europeo: una pittura intensa, dove la materia diventa strumento di verità e introspezione. Il Bonnard, invece, traduce la sua ricerca in una visione più intima e sensibile, in cui il colore domina sulla forma e ne definisce la struttura percettiva.