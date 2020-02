Caso Bugo Morgan: il foglio con il testo modificato va all’asta

È stato il caso della 70ma edizione di Sanremo. La lite tra Bugo e Morgan sembra quasi una storia romanzesca, se non fosse per i risvolti trash a cui ha condotto.

Non importa quale dei due sia il vostro beniamino, – e sappiate che chi scrive, già a 18 anni preferiva il lo-fi quasi garage del Bugo di Casalingo alle sonorità anni ’80 dei Bluvertigo capitanati da Morgan –, è chiaro che la storia dell’abbandono del palco e del tradimento di un patto tra amici assuma un valore più grande di quello tanto dibattuto in questi giorni nei programmi tv. Coinvolge temi come il talento, la sua distruzione, il lavoro dell’artista, il rispetto di un’amicizia e di un’opera, il valore di una fama costruita in 20 anni di carriera nell’underground che si scontra con i sipari dei programmi TV. Che Bugo continui a difendere la sua scelta di portare Morgan con se al Festival e la loro amicizia, e che Morgan dica di aver creato Bugo, con un moto di onnipotenza megalomane, è sotto gli occhi di tutti.

La notizia del giorno è l’arrivo sul mercato del foglio originale su cui Morgan ha scritto il testo incriminato, che ha causato l’uscita di Bugo dal palco e la squalifica da Sanremo. Ennesimo tentativo di richiamare a se i riflettori. Morgan, o chi per lui, ha messo su ebay il foglio della discordia, che ha ricevuto già 169 offerte e ha superato i 3mila euro. L’asta termina tra due giorni. Aspettiamo di vedere quale sarà il prezzo finale, e siamo certi che questo sarà uno degli oggetti più strani finiti all’asta in questo 2020.

È bello notare come internet sia una risorsa infinita di genio: dopo poche ore sono spuntate diverse copie originali del foglio non originale del testo di Morgan, e si potrebbe andare avanti all’infinito. L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità sul web.