C’è un dipinto di Zandomeneghi all’asta da Cambi

Oltre 200 lotti che spaziano senza indugio attraverso due secoli d’arte. Nomi come Guglielmo Ciardi, Domenico Induno, Antonio Mancini, Vincenzo Irolli, che dialogano e si amalgamano in un unico incanto. E poi lei, il top lot del catalogo, quell’Attesa di Federico Zandomeneghi che fissa a tinte tenui un istante domestico, quasi lirico, sottraendolo per sempre alla banalità del quotidiano (stima: € 150.000-200.000). Cambi Casa d’Aste torna il 4 maggio al Castello Mackenzie di Genova con i Dipinti del XIX-XX secolo, una sfilata di opere come il Vaso di Fiori di Oscar Ghiglia (stima: € 15.000-20.000) e la Pattuglia di Giovanni Fattori (stima: € 20.000-30.000). Il target della vendita? Lo abbiamo chiesto direttamente a Tiziano Panconi, direttore del dipartimento di Dipinti del XIX secolo.

«La vendita», rivela a exibart l’esperto, «fa riferimento ai target più svariati e abbiamo in asta, infatti, opere che partono da stime intorno ai 500 euro, fino ai 150.000 del top lot, costituito dal dipinto di Federico Zandomeneghi, L’attesa». E spiega: «Si tratta di un olio su tela già ben noto alla bibliografia dell’artista che rappresenta una figura femminile vicino a una finestra che scruta l’orizzonte in trepidante attesa di scorgervi, appunto, la sagoma di una persona cara o amata. L’elegante signora getta lo sguardo verso l’esterno, imprimendo una tensione emotiva che condiziona psicologicamente la scena in un gioco di restituzioni e sottrazioni visive con il breve scorcio paesaggistico che si apre oltre il parapetto».

Altri protagonisti dell’incanto? «Di straordinario interesse», prosegue Panconi, «è anche il ritrovamento di uno dei capisaldi della produzione di Francesco Paolo Michetti, L’ottava, presente per la prima volta sul mercato da quando l’autore pescarese lo dipinse, nel 1878, per casa Savoia. Fra le curiosità e gli spunti per l’arredamento un’ampia tela di Julius Kromberg, Baccanale, offerto con base d’asta 8.000 euro, oppure un raffinatissimo ritratto muliebre di Eugenio De Blaas con base d’asta 4.000 euro. Per gli amanti degli animali anche Cuccioli dispettosi, una gustosa scena di Julius Artung». Ce n’è davvero per tutti i gusti, tra i Dipinti del XIX e XX secolo di Cambi. Appuntamento a mercoledì 4 maggio.

Non solo Zandomeneghi: 5 highlights di Cambi