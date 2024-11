C’è una collezione regale in asta da Sotheby’s

Torna la Luxury Week di Sotheby’s, a Ginevra, senza dubbio la città che – insieme a Parigi – ospita in Europa le vendite dedicate ai gioielli più prestigiosi. Proprio in questa occasione verrà esitata una delle più importanti collezioni di monili delle corti dell’Europa centrale, parliamo di A Tsar’s Treasure: Ferdinand of Bulgaria (1861-1948), direttamente dalla famiglia reale bulgara. Diademi, spille, bracciali, portasigarette e altri oggetti di pregio saranno offerti il prossimo 13 novembre con una stima totale di $ 1,2-1,8 milioni nel corso della Royal and Noble Jewels Sale che si svolgerà al lussuoso Mandarin Oriental Hotel.

La collezione si sviluppa in 114 lotti, molti sono gioielli con diamanti dai colori sgargianti e con pietre preziose; e non mancano gli effetti personali dello Zar, come la spilla da cravatta in oro giallo con un diamante Fancy Gray-Blue da 2,08 carati e quattro diamanti colorati, (tra cui un diamante Fancy Pink di 0,65 carati, un diamante Fancy Green di 0,52 carati, un diamante Fancy Deep Brown-Orange di 0,47 carati e un diamante Fancy Brown-Orange di 0,13 carati). La stima? $ 500.000-700.000. È una raccolta, quella offerta da Sotheby’s, che parla della storia familiare dei reali bulgari attraverso regali ed eredità, ma anche di alleanze e famiglie reali che si intrecciano tra loro per garantire uno status e una discendenza. La principessa Clementina d’Orléans, madre dello Zar Ferdinando di Saxe-Cobourg-Gotha, era una vera appassionata di gioielli, e per questo oltre ai pezzi di proprietà dello zar sono presenti in catalogo anche gli esemplari tramandati dalla madre.

Firmato Eugène Fontenay, uno degli orafi di spicco del XIX secolo, è il lotto 1078, un prezioso bracciale del 1870 composto da zaffiri, smeraldi e zaffiri gialli, incorniciati da antichi diamanti. Appartenuto alla principessa Eudoxia, fu probabilmente ereditato dalla madre Maria Luisa di Borbone-Parma, a sua volta ereditato da Maria Pia di Borbone-Due Sicilie, nonna della principessa Eudoxia. Tramandato per generazioni, è ora in asta da Sotheby’s, a Ginevra, con la stima di $ 40.000–60.000.

Sempre appartenuto alla principessa Eudoxia e prima ancora alla madre è il lotto 1083: una collana di preziosi diamanti. La principessa la considerava una demi-parure insieme a un paio di orecchini di diamanti (lotto 1082). La storia vuole che il duca di Parma Roberto, nonno di Eudoxia, regalò alla figlia due file di diamanti come dono di nozze nel 1893. Molto probabilmente questa collana corrisponde a una di queste file di diamanti. È noto che la famiglia Borbone-Parma ereditò la maggior parte dei diamanti della Duchessa d’Angoulême Maria Teresa, l’unica figlia sopravvissuta di Maria Antonietta e del re Luigi XVI di Francia. Ciò apre la possibilità che i diamanti di questa collana possano provenire dall’illustre casa reale francese. La stima dei due lotti è $ 100.000–130.000 per la collana e $ 52.000–70.000 circa per gli orecchini.

Prima dell’asta, la collezione è stata esposta nelle sedi di Sotheby’s di tutto il mondo, a partire da New York, e poi Singapore, Taipei, Londra e Dubai. Ora il risultato finale a Ginevra.