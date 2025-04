Chanel, Hermès, Louis Vuitton: le borse di lusso vanno all’asta da Heritage Auctions

L’8 maggio Jeff Pryor, musicista e amministratore delegato della azienda Pryor Products, dirà addio alla sua amata collezione di borse di lusso di Chanel quando la casa d’aste americana Heritage Auctions presenterà l’incanto World’s Greatest Chanel Handbag Collection Luxury Accessories Signature®. Non è una novità che i grandi marchi di borse facciano scalpore, in asta: basti pensare alla Kelly 28 Himalaya che da Artcurial, nel 2023, andava per € 127.264, o la Birkin in pelle di coccodrillo tempestata di diamanti aggiudicata da Christie’s nel 2016 per oltre $ 300.000. Ma la collezione Chanel di Pryor non sarà l’unica selezione eccezionale quel giorno, da Heritage Auctions. Sempre l’8 maggio, la Spring Luxury Accessories® Signature Auction offrirà ai collezionisti alcune delle borse più rare e ricercate di Hermès e Louis Vuitton, inclusi esemplari vintage e da passerella.

Sono passati quasi tre anni da quando i medici hanno avvertito Pryor che il suo futuro fosse incerto, che avrebbe dovuto mettere ordine nei suoi affari. Così Pryor ha iniziato a fare ordine. A fare qualcosa di creativo e artistico. «Ho sempre amato collezionare cose e ho iniziato a collezionare borse per mia moglie Cheri», racconta Pryor. «All’inizio cercavo semplicemente di trovare borse uniche da abbinare alla vasta collezione di scarpe, ma più imparavo a conoscere Chanel e il direttore creativo Karl Lagerfeld, più mi incuriosiva».

Invece di arrendersi, Pryor ha affrontato la sfida a testa alta ed è riuscito a mettere insieme una collezione incomparabile dei pezzi d’arte più sorprendenti di Chanel. «Il mio desiderio di trovare le borse più rare è diventato una ricerca. […] Più ne trovavo, più ne volevo trovare. Mi distraeva dal dolore»

Ed è così che, tre anni dopo, la straordinaria collezione di Pryor presenta all’asta alcuni dei pezzi d’arte più incredibili della maison, tra cui l’estrosa minaudière Guitar della collezione Métiers d’Art Pre-Fall 2024 (reserve amount: $ 8000), la rara minaudière Scarabeo della collezione Pre-Fall 2019 (current bid: $ 12.500) e la minaudière Slot Machine ispirata al casinò della collezione Resort 2023 di Chanel (current bid: $ 8.500). Altri pezzi di spicco sono le rare minaudière Mini Van presentata nella sfilata Chanel Cruise 2024 a Los Angeles, e la minaudière Testa di Leone della Pre-Fall 2023, proveniente dalla prima sfilata della Maison in Africa, e la minaudière Film Projector di ispirazione vintage, presentata nella sfilata Métiers d’Art Pre-Fall 2016 di Chanel a Roma.

Ripensando alla sua ricerca, Pryor ricorda di essere entrato in contatto con collezionisti di tutto il mondo e di essere diventato amico di molti di loro. «Dopo un po’, non era solo per mia moglie; era per soddisfare qualcosa in me», dice. «Non potevo suonare, ma potevo cercare e trovare le borse più rare per creare la più grande collezione Chanel di tutti i tempi».

A guidare le aste di Heritage Auctions dedicate alle borse di lusso, l’8 maggio, sarà una delle borse più speciali mai create: la Birkin Hermès Exceptional Collection 35cm Shiny Black Porosus Crocodile Diamond con finiture in oro bianco 18 carati e diamanti. Impreziosita da quasi 11 carati di diamanti incastonati, questa bellezza dai toni corvini è straordinaria, raramente offerta all’asta e molto ambita dai collezionisti. Sebbene la Birkin sia stata rivisitata nel corso degli anni, alcuni elementi essenziali sono rimasti invariati. Per esempio, la Exceptional Collection 35cm Shiny Black Porosus Crocodile Diamond Birkin è ancora cucita e rifinita a mano da un unico artigiano utilizzando una singola pelle di coccodrillo Porosus, apprezzato per le sue squame piccole, quadrate e simmetriche con pori centrali distinti che sembrano piccoli punti. La borsa viene poi tinta a mano e lucidata fino a ottenere una finitura luminosa.

L’epitome del lusso la definisce Diane D’Amato, Direttrice dell’Heritage Auctions per gli accessori di lusso. L’asta presenta anche il pezzo perfetto per accompagnare questa Birkin Exceptional : il portafoglio Bearn in alligatore nero lucido con diamanti di Hermès. Anche se offerto separatamente, il portafoglio viene spesso venduto insieme alla Birkin Diamond perché anch’esso è impreziosito da hardware in oro bianco 18 carati e con ben 16 diamanti incastonati.