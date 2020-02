Christie’s in calo, punta sulla fascia media del mercato

Ieri sera a Londra si è tenuta la vendita di Arte Contemporanea da Christie’s. Una tornata con 56 lotti, con un’attenzione verso le opere nella cosiddetta fascia di prezzo del mercato medio, inferiore a 5 milioni di dollari.

Il lotto con la stima più alta era un Basquiat del 1982, intitolato The Mosque, dalla collezione del commerciante famiglia Mugrabi. L’opera, che era stata stimata tra i 4 milioni e i 6 milioni di sterline e con una garanzia di terze parti, ha raccolto solo l’interesse di un acquirente, che ha acquistato il lavoro per una cifra al di sotto della stima per 3,9 milioni di sterline.

Il top lot della serata è stato un ritratto di Muhammad Ali di Andy Warhol, parte della famosa serie di star dello sport americano del genio della Pop Art, nota come la “serie di atleti”, commissionata dal collezionista Richard L. Weisman, morto nel 2018. Nel 1977, Weisman fece realizzare dieci ritratti da 40 x 40 pollici da Warhol, di star come Muhammad Ali, Jack Nicklaus, OJ Simpson e Pelé, a volte con otto o dieci versioni di colori diversi. Secondo il catalogo ragionato di Warhol, ce ne sono 112 in tutto, un terzo dei quali sono ora in collezioni istituzionali.

Quello di Alì è sempre stato considerato il principale ritratto tra le dieci figure sportive commissionate da Weisman. Ieri sera è passato di mano per 4,97 milioni di sterline.

Quarta opera in catalogo era il dipinto del trentenne Jordan Casteel, la cui mostra personale apre questo mese al New Museum di New York. Mom (2013), un ritratto riflessivo di sua madre, è stato presentato con una stima tra 150mila e 250mila, la più alta mai proposta finora per il suo lavoro.

Tutti i lavori di Casteel presentati in asta finora hanno raddoppiato o triplicato la loro stima iniziale e Mom non ha interrotto il buon momento dell’artista, vendendo per un record di 515.250 sterline a un offerente telefonico che ha battuto numerosi concorrenti.

Record per una serie di 22 piccoli pannelli ad olio di Günther Förg, venduti per 1,3 milioni di sterline.

La vendita, che aveva una stima di partenza compresa tra i 41,6 milioni e 61,3 milioni di sterline, ha generato il totale più basso in un decennio, raccogliendo 56,2 milioni di sterline.