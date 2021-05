Christie’s Italia, Reborn vende il 100% per valore e il 95% per lotto

Ottimi traguardi per Reborn: Modern & Contemporary, il viaggio temporale di Christie’s Italia che ha portato in scena l’arte del XX e del XXI secolo. Un totale di 1.796.375 euro, il 100% del venduto per valore e il 95% per lotto, con 411 iscritti (di cui il 25% nuovi per Christie’s) da 30 Paesi e 291 offerenti: sono questi i numeri che hanno segnato l’asta conclusa lo scorso 6 maggio, dopo una permanenza online di circa 2 settimane. Il top price dell’incanto? The God of War di Xiaodong Liu, un olio su tela del 2012, venduto per 118.750 euro (stima: 20.000-30.000 euro).

Ed eccoli allora alcuni esemplari che hanno sancito il successo di questo format più che mai attuale. Il tavolo in ceramica policroma smaltata, ottone e cristallo di Fausto Melotti e il Mappamondo di Arnaldo Pomodoro del 1966 sono stati aggiudicati, ciascuno, per 93.750 euro – entrambi al secondo posto sul podio dell’incanto. Medaglia di bronzo invece per Tutte stelle di Mario Schifano, volato senza riserva da 100 a 75.000 euro e seguito dalle performance di Antonio Sanfilippo, Lucio Fontana e Alighiero Boetti (62.500 euro ognuno).

Esiti vincenti anche dal fronte degli artisti internazionali, che registrano un tutto venduto con prezzi forti per le opere di Picasso (20.000 euro), Tàpies (30.000 euro), Marca-Relli (32.500 euro) e Le Parc (25.000 euro). Ve l’avevamo anticipato il mese scorso, dopo un incontro con gli esperti di Christie’s Italia: Reborn – online e cross-category – era in tutto e per tutto un’asta figlia del suo tempo, con lotti capaci di spaziare senza indugio dagli anni ’30 del Novecento fino all’arte del presente; ma anche di portare a casa risultati che un anno fa avremmo detto perlomeno improbabili – se non del tutto impossibili – per un incanto a portata di click.

Da Xiaodong Liu a Mario Schifano, alcuni protagonisti di Reborn: Modern & Contemporary