Christie’s, tutti i numeri da Shanghai a Londra

Il grande trittico di Bacon, la ragazza con gli occhi chiusi di Freud, le volpi prismatiche di Marc. E poi ancora una sfilza di capolavori che si susseguono come schianti, da una parte all’altra del globo. Christie’s fa incetta di aggiudicazioni milionarie, prima con la staffetta Shanghai to London, poi con la vendita The Art of the Surreal. Il risultato finale? £ 249.070.155 ($ 344.003.078).

20th/21st Century: Shanghai to London. Giovani artisti e maestri del Novecento alla ribalta

Si parte, Shanghai. C’è una testa Senza Titolo di Ewa Juszkiewicz a rubare subito la scena, schizza presto a quota CNY 3,276,000 la sua maschera inusuale; e ci sono le onde di Biarritz ne Le soir à l’Hôtel du Palais, quelle dove – lo scriveva Jacques Chessex – «si concentra una forza potente, che evoca tracce di umanità e ricordi dell’artista». Dal mare alle sfumature dell’anima, rigorosamente in blu: le tracce dell’anima di Zao Wou-Ki trovano un nuovo proprietario, da Christie’s, per CNY 24,360,000. Non passa inosservato il Mandala reality di Huang Yuxing, il paesaggio fluorescente che raggiunge quota CNY 5,166,000. E fa la sua parte l’immancabile Jean-Michel Basquiat, il Duce dorato del 1982 trova casa per CNY 94,160,000 – ben lontano, neanche a dirlo, dal record assoluto di $ 110, 5 milioni.

Cambio di scenario, Londra, un’altra sfilata di prezzi stellari. A partire da Flora Yukhnovich, classe 1990, che trasforma a tinte contemporanee l’iconica Altalena di Fragonard. Il risultato: Tu mi farai arrossire – questo il titolo dell’opera – che con la sua aggiudicazione da £ 1,9 milioni fa impallidire la stima iniziale (£ 220,000-500,000). Un Amoako Boafo da £ 1,2 milioni, un Eugène Boudin da £ 2,2 milioni, un Pierre-Auguste Renoir da £ 4, 2 milioni. Ed eccola: The Girl with Closed Eyes di Lucian Freud apre gli occhi a suon di bid e trasforma in punti fermi le sue lentiggini sparpagliate con una vendita da £ 15,2 milioni.

Co-protagonisti dell’incanto londinese: le volpi di Franz Marc, ovviamente. The Foxes del 1913 spazza il record dell’artista con un colpo di coda e supera senza indugio il precedente traguardo da $ 24,3 milioni, detenuto da Weidende Pferde III. E arriviamo così al Triptych di Francis Bacon, 1986-7, una rapsodia sulla solitudine dell’uomo che passa di mano per £ 38,5 milioni. La vetta del pittore irlandese – i $ 110,5 milioni dell’imprendibile Untitled del 1982 – resta un appannaggio sempre lontano.

Ancora uno slalom tra gli highlights della serata. Un riconoscibilissimo Girl Who Had everything di Cecily Brown tocca il tetto di £ 4,4 milioni, Jadè Fadojutimi raggiunge un buon £ 942.000 finale, i Pink Tulips di Nicolas Party vanno per £ 1,7 milioni. Ed ecco in chiusura Pablo Picasso, l’unico artista, nel 2021, capace di sfondare la soglia di $ 100 milioni con un singolo capolavoro; anche nel 2022, il re delle aste segna un nuovo record mondiale: il suo Le repas frugal diventa la stampa più costosa mai transitata sul mercato secondario, con una vendita eccezionale di £ 6 milioni.

The Art of the Surreal. Picasso, Magritte, Mirò

Ultimo sguardo della nostra rassegna, è il turno dell’asta The Art of the Surreal. Rebus svelato per La fenêtre ouverte di Picasso, che mette insieme gli indizi di un amore segreto per la cifra di £ 16.3 milioni (qui tutti i dettagli sulla tela). Ottima performance anche per La Lumière du pôle di René Magritte appartenuta alla diva Sophia Loren, aggiudicata per quasi £ 6 milioni. E chiude il cerchio il multiforme Joan Miró: il suo Personnage, oiseau, étoile dans un paysage del 1978 – esposto tra gli altri al Palazzo Dei Diamanti di Ferrara, nel 1985 – trova un acquirente per £ 3 milioni.