Da 30 a 3000 euro. L’arte alla “portata” di tutti da Art-Rite

Salvador Dalì, Bruno Munari, Man Ray, Mimmo Rotella, e ancora Jean Dubuffet, Maurizio Cattelan, Enrico Baj. Sono loro alcuni dei protagonisti della nuova vendita di Art-Rite, un’inedita asta-cena che si svolgerà domani, giovedì 16 settembre, presso il bistrot L’OV Milano di via Solari. L’obiettivo? «Avvicinarsi all’arte con la stessa semplicità con cui ci si siede a tavola», spiegano gli organizzatori. Ed ecco che ad animare le “portate” dell’evento saranno opere decisamente accessibili – o Art-Fordable, come le definisce la casa d’aste – con lotti stimati a partire da 30 euro fino a un tetto di 3.000.

«La scelta di inserire l’esperienza dell’asta in un contesto di genuinità – il menù attinge alla cucina tradizionale italiana –, convivialità e divertimento è sembrata la più naturale e la più indicata per accostare anche chi ha ancora qualche timore ad acquistare opere d’arte», spiega Attilio Meoli, amministratore unico di Art-Rite. Qualche esempio: l’intramontabile Campbell’s Soup di Andy Warhol è presentata con una valutazione di 500-800 euro, la litografia Pechage di Man Ray, del 1970, potrebbe raggiungere 1.500 euro, mentre la serigrafia di Maurizio Cattelan Senza titolo (Gratis Gattino Piccolo), datata1987, ha una stima di 500 – 1.200 euro.

Un po’ come Andy Warhol, che sedeva solitario alle migliori pasticcerie della città e ordinava intere torte di compleanno, i partecipanti di Art-Fordable sono invitati ad approcciarsi senza indugi al consumo dell’arte. E ce n’è davvero per tutti i gusti, in effetti, dal ritratto di Re Salomone di Salvador Dalì (stima: 400 – 600 euro) alle litografie di Bruno Munari dedicate ai nomi – perfette per regali originali (stime dai 50 ai 600 euro). Potete dare qui un’occhiata al catalogo e ai dettagli sullo svolgimento dell’evento. Una piccola anticipazione: per i collezionisti che supereranno la soglia di acquisto di 800 euro, la cena sarà offerta. Bon appétit.

Arte Moderna e Contemporanea. Gli highlights della vendita di Art-Rite