Da Sotheby’s un diamante rosa potrebbe raggiungere $ 20 milioni

Sulla scia della vendita per $ 21,5 milioni per The Mediterranean Blue a maggio – che è ad oggi il diamante più prezioso venduto all’asta quest’anno – Sotheby’s Ginevra è pronta a svelare un altro dei tesori più rari della natura: si chiama The Glowing Rose, un magnifico diamante Fancy Vivid Pink da 10,08 carati di qualità eccezionale. Inoltre, The Glowing Rose è solo il terzo diamante Fancy Vivid Pink taglio cuscino di oltre 10 carati ad arrivare sul mercato in 10 anni. Sotheby’s lo metterà all’asta il 12 novembre, al Mandarin Oriental di Ginevra, stima nella regione dei 20 milioni di dollari / 16 milioni di franchi svizzeri

Partiamo dal nome. L’influenza arriva ovviamente dal suo colore rosa luminoso e puro – un evento estremamente raro poiché la maggior parte dei diamanti rosa presenta tonalità secondarie modificabili. Ma c’è di più, perchè non solo il diamante ha ricevuto i gradi di colore e di purezza così elevati, ma fa anche parte del raro sottogruppo che comprende meno del 2% di tutti i diamanti gemma, noto come Tipo IIa. Le pietre di questo gruppo sono chimicamente le più pure tra tutti i cristalli di diamante e spesso presentano una straordinaria trasparenza ottica.

Anche un fattore di cronaca “rosa”, per restare in tema, gioca in qualche modo a favore del lotto messo in vendita da Sotheby’s: i diamanti a cuscino stanno riscuotendo un’attenzione mondiale di grande rilievo in seguito alla recente presentazione dell’anello di fidanzamento di Taylor Swift.

Così, con oltre dieci carati, questa pietra è davvero tra le più rare esistenti, paragonabile ai diamanti rosa che hanno stabilito record nelle aste internazionali, tra cui il recente The Williamson Pink Star (11,15 carati) venduto da Sotheby’s a Hong Kong nel 2022 per 57,7 milioni di dollari, e The Eternal Pink (10,57 carati) venduto da Sotheby’s a New York nel 2023 per 34,8 milioni di dollari. «Data l’attuale elevata domanda globale di diamanti colorati rari», dichiara Jessica Wyndham, Head of High Jewellery, Sotheby’s Geneva, «l’opportunità di offrire The Glowing Rose, un diamante colorato superbo ed estremamente raro, rende questo momento d’asta davvero emozionante».