Da vampiro a curatore. Robert Pattinson protagonista da Sotheby’s NY

Una schiera di curatori insoliti, da Robbie Williams a Oprah Winfrey, da Skepta (in scena in questi giorni a Londra, in New Bond Street) a Steve Aoki, fino alle italiane Anna dello Russo, Delfina Delettrez Fendi, Marie-Louise Sciò. Prosegue – a gonfie vele – il format delle vendite Contemporary Curated di Sotheby’s; è in voga dal 2013, ormai, un volto famoso dopo l’altro, e non accenna ad arretrare. Ed ecco la new entry di settembre: è il pipistrello-vampiro Robert Pattinson, stavolta, a vestire i panni del curatore. Il suo gusto ricade su un eccentrico Willem De Kooning da $ 1.8 milioni – 2.5 milioni, su Old Rope di Lynette Yiadom-Boakye da $ 100.000 – 150.000 e poi ancora su Rotation #9 di Richard Serra –ipnotico, vorticoso – in catalogo per $ 200.000 – 300.000. «Quello che cerco è un pezzo che abbia il proprio linguaggio», rivela alla stampa. «Un pezzo che non sembri necessariamente esistere solo per se stesso, che abbia una presenza che ronza con un po’ di vita». In altre parole: «Deve comunicare con me a un livello primordiale». New York, 30 settembre. Segnatevi queste coordinate.

Grandi nomi del Novecento, giovani artisti emergenti. Pochi dettagli, grande hype generale («Gotham has a new curator in town», recitano i post di Sotheby’s sparsi sui social). L’ormai cresciuto Cedric Diggory del Torneo Tremaghi spazia adesso da una scultura di Thomas Houseago (la stima arriva a $ 80.000) a Kissing by the Window di Genieve Figgis, valutata tra i $ 30.000 e i $ 40.000. «In qualche modo oscillo tra opere che sembrano molto profonde, cosmiche, altre», spiega. «Poi, d’altronde, mi piacciono anche le cose sovversive, cattive, un po’ pericolose…». Come Kissing by the Window, appunto, «cremoso e sensuale» ma anche «veleno allo stesso tempo». Nessun limite, spiega Pattinson, la recitazione gli ha svelato il filo rosso che lega tutte le cose. Non resta che vederle, e saperle assemblare. Con un consiglio: «Acquisisci solo pezzi che amerai».