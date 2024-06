Design, i fratelli Giacometti brillano da Bonhams New York

Ottimi risultati per il tavolo console di Diego Giacometti da Bonhams New York. Un tavolo in metallo decorato con rane in bronzo, appollaiate sugli angoli. Il prezzo finale? $ 889.500. In bella compagnia con altri lotti realizzati dallo scultore, fratello – assai meno noto – di Alberto. “L’altro Giacometti”, come recitava anche il titolo della mostra ospitata nel 2023 dalla Fondazione Rovati, a Milano, la prima in Italia interamente dedicata all’artista svizzero. Bene anche per il tavolo Cerfs et Chiens Trapezoidale, datato 1969, che ha raggiunto quota $ 279.900. Ma non mancano esemplari creati dal fratello Alberto, da Bonhams New York: la sua lampada da terra Tête de Femme, progettata intorno al 1933, è stata venduta per $ 699.000.

E così, mentre le sculture filiformi di Alberto Giacometti toccano cifre stratosferiche – L’homme au doigt del 1947, da Christie’s New York, nel 2015, segnava il record di $ 141,3 milioni, ad oggi ancora insuperato – Diego si prende la sua bella dose di rivincita nel settore del design. Vedi quella Console del 1978 dal titolo Hommage à Böcklin, che da Sotheby’s New York, nel 2021, schizzava a $ 6,8 milioni – nel 2011, lo stesso esemplare passava all’asta per $ 1,3 milioni. Vedi la straordinaria Bibliothèque de l’Île Saint-Louische da Sotheby’s, nel 2017, arrivava a $ 6,3 milioni. Eppure, durante la sua vita, “l’altro Giacometti” non firmava quasi mai le sue opere, le considerò sempre poco più di umili decorazioni. “Diego”, la sola scritta che si limitava – e non sempre – ad apporre.

Altri lotti significativi, tra i 124 pezzi della selezione di Bonhams – che ha totalizzato $ 3,6 milioni, con l’81% del venduto per lotto e il 99% del venduto per valore. Una ceramica di Pablo Picasso, Gros Oiseau, anno 1953, è volata a $ 178.300, polverizzando la previsione pre-asta di $ 70.000-90.000. Si tratta del secondo prezzo più alto mai raggiunto per un Gros Oiseau di Picasso, con il record mondiale fissato sempre da Bonhams, nella sede di Londra.

Bene anche per l’artista keniota-britannica Dame Magdalene Odundo, in asta con un vaso in terracotta nera lucidata (Senza titolo, del 1986), che ha toccato il tetto di $ 279.900. Poi a seguire William Morris con Canopic Jar: Dahl Sheep, del 1994, venduto per $ 216.400 (un altro prezzo oltre la stima di $ 100.000 – 150.000), ancora Monumental ‘Le Nid’ Grille di Edgar Brandt, andato per $ 108.450, per finire Console Desk and Stool di Le Corbusier, che ha trovato un nuovo acquirente per $ 57.600. Tutti largamente aggiudicati oltre le stime iniziali.