È la settimana delle grandi fiere di New York

Tutti a New York, senza dubbio il place-to-be del momento, nel panorama dell’arte internazionale. Mentre le majors Sotheby’s e Christie’s si preparano alla lotta all’ultimo rilancio della prossima settimana, ecco inaugurare una dietro l’altra le fiere più attese tra i grattacieli della città. Vi proponiamo qui una rassegna – o forse più un’agenda – per restare aggiornati su otto appuntamenti fieristici imperdibili nel maggio della Grande Mela.

– Frieze. Quando: 8-11 maggio (preview il 7 maggio). Dove: The Shed, 545 West 30th Street, Hudson Yards, Manhattan. Le protagoniste? 67 gallerie (in linea con l’anno passato, erano 68) provenienti da 25 Paesi – con una forte rappresentanza di spazi newyorkesi, in nome della tanto ambita visione glocal. Presenti all’appello i giganti, da David Zwirner a Pace Gallery ad Hauser&Wirth. Un solo nome italiano in elenco, la bresciana APALAZZO Gallery (oltre a gallerie internazionali che hanno sede anche in Italia, come Victoria Miro a Venezia e Gagosian a Roma). Tornerà anche la sezione Focus, che sosterrà le giovani gallerie: quest’anno conta 12 espositori, ognuno dei quali presenta presentazioni personali di artisti emergenti o «poco valorizzati».

– TEFAF New York. Quando: 9-13 maggio (preview su invito l’8 maggio). Dove: Park Avenue Armory, 643 Park Avenue, Manhattan. La sorella di Maastricht gli addetti ai lavori la chiamano «la fiera più bella del mondo»; a maggio, TEFAF torna a New York nella sua veste più contemporary, quest’anno con 91 espositori da ogni parte del globo, tra arte moderna e contemporanea, gioielli, antichità e design. Alcuni nomi? I colossi David Zwirner, White Cube, Thaddaeus Ropac, Almine Rech, Gagosian, Landau Fine Art, le grandi realtà newyorkesi, come Di Donna Galleries, Salon 94 e Skarstedt, ma anche diverse gallerie italiane (o con sede in Italia) tra cui Cardi, Galleria Continua, Massimodecarlo, Tornabuoni Art, Galleria d’Arte Maggiore g.a.m., Robilant+Voena, Richard Saltoun Gallery.

– Independent Art Fair. Quando: 9-11 maggio (8 maggio solo su invito). Dove: Spring Studios, 50 Varick Street(Tribeca). Fondata nel 2010, Independent è una fiera d’arte ideata da e per i galleristi, che riesamina i metodi tradizionali di presentazione, visione e fruizione dell’arte. Con 82 gallerie internazionali, l’edizione 2025 una grande novità: si chiama Independent Debuts ed è distribuita per tutta la fiera. La particolarità? Un vero e proprio debutto indipendente: negli stand della fiera, alcuni artisti presenteranno la loro primissima personale newyorkese, anziché farlo come da tradizione negli spazi di una galleria in città. A Independent, la bolognese P420 porta il solo show di Shafei Xia, dal titolo A normal day.

– Nada. Quando: 7-11 maggio. Dove: Starrett-Lehigh Building, 601 W 26th Street. Fondata nel 2002, la New Art Dealers Alliance (NADA) è un collettivo no-profit di professionisti che lavorano con l’arte contemporanea. Per questa nuova edizione – l’11esima – i riflettori sono puntati su una selezione diversificata di oltre 120 gallerie, spazi d’arte e organizzazioni no-profit provenienti da 19 paesi e 50 città, tra cui Brussels, Shanghai, Berlin, Mexico City, Wroclaw, Belgrade, New York, and Philadelphia. «Continuiamo la nostra missione di sostenere voci vitali e presentazioni distintive nell’arte contemporanea», ha affermato la direttrice esecutiva della NADA, Heather Hubbs, «sullo sfondo di un punto di riferimento iconico della città che incarna lo spirito di creatività e scambio culturale».

– Future Fair. Quando: 8-10 maggio (7 maggio VIP preview). Dove: Chelsea Industrial Building. Quinto anniversario per Future Fair, che ospita quest’anno 67 gallerie locali e internazionali. Presenti tra gli espositori anche le italiane MAG | Magazzeno Art Gaze (Bologna) e Shazar Gallery (Napoli). «Negli ultimi cinque anni», spiegano Rachel Mijares Fick e Rebeca Laliberte, co-fondatrici della fiera, «Future Fair ha promosso una comunità di supporto reciproco, dando voce a nuove voci nel settore dell’arte: dai nuovi mercanti ai nuovi artisti, fino ai nuovi collezionisti. Siamo orgogliosi di collaborare con la coorte di espositori di quest’anno per questa edizione speciale, promuovendo scoperte che daranno nuova energia al settore».

– 1-54 Contemporary African Art Fair. Quando: 9-11 maggio (preview l’8 maggio). Dove: Halo, 28 Liberty Street, Financial District, Manhattan. Torna la fiera internazionale dedicata all’arte africana e alla sua diaspora. Nella sua tappa newyorkese, nel 2025, 1-54 prevede un totale di 30 gallerie da 5 continenti e 17 Paesi, dal Giappone alla Nigeria alla Svizzera. Tra queste gallerie, 15 partecipanti di 1-54 faranno il loro debutto in fiera e 18 espositori saranno presenti a New York per la prima volta.

-The Other Art Fair. Quando: 8-11 maggio. Dove: ZeroSpace Brooklyn, 337–345 Butler Street, Brooklyn. È il quindicesimo compleanno per The Other Art Fair. Festeggia con l’arte, ma anche workshop, DJ set e tatuaggi, Si racconta così: « Portiamo con noi 125 artisti rivoluzionari e di grande impatto. Per lo più newyorkesi, tutti assolutamente da conoscere. Dimenticate le gallerie rigide e dalle pareti bianche: questa è arte per tutti. I prezzi sono chiari, e gli artisti? Sono qui, pronti a chiacchierare».

– Esther II. Quando: 6-10 maggio. Dove: New York Estonian House, 243 E 34th Street, Murray Hill, Manhattan. Saranno 25 gli espositori internazionali per la seconda edizione della fiera alternativa Esther («Un’esperienza più intima e collaborativa», l’hanno definita i suoi fondatori). Le gallerie presenti provengono da 18 città, tra cui Shanghai, Budapest, Tokyo e Zurigo. Anche da New York, ovviamente, 8 degli exhibitors in elenco hanno sede in città. E per finire Cremona, con la rappresentante italiana della lista: la galleria Triangolo.