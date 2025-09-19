FAB Paris 2025 celebra le artiste del passato, da Rosalba Carriera a Élisabeth Vigée-Lebrun

Un periodo tutto nuovo, e strategicamente lontano dal sovraffollamento parigino d’autunno. Tutto pronto per FAB 2025: dal 20 al 24 settembre (preview 19 settembre) la principale fiera francese per l’arte e l’antiquariato raccoglie sotto la cupola di vetro del Grand Palais 100 mercanti d’arte e antiquari. «Questa nuova edizione segna un nuovo, importante capitolo nello sviluppo della fiera», dichiara Louis de Bayser, Presidente di FAB Paris. «Settembre è un mese meraviglioso per l’arte a Parigi, con collezionisti, curatori e turisti internazionali che convergono in città per approfittare di tutto ciò che ha da offrire».

20 le categorie rappresentate in fiera quest’anno, dall’arte all’arredamento alla gioielleria. Con un focus speciale: l’edizione numero quattro di FAB Paris celebra le artiste e trendsetter di tutti i settori, da Élisabeth Louise Vigée-Lebrun alla pastellista del XVIII secolo Rosalba Carriera, fino alla pittrice recentemente riscoperta Juana Romani (1867-1923). E poi gli spiriti più creativi del XX secolo, vedi Elsa Schiaparelli (catturata in un busto in miniatura dal suo amico Alberto Giacometti), Niki de Saint Phalle, Germaine Richier, Eileen Gray e Charlotte Perriand.

Una lista variegata di beni, destinati a collezionisti altrettanto eterogenei, tutti sparsi tra gli stand di FAB 2025. Ci sono i parigini Didier Aaron, Steinitz, Léage, Xavier Eeckhout e Kevorkian. Ci sono i nomi italiani, tra cui Enrico Frascione e Robertaebasta – quest’ultima, per l’occasione, presenterà una selezione curata di opere iconiche, da Gio Ponti a Gabriella Crespi a Humberto Campana, senza limiti tra mobili, oggetti e arredi di design firmati dai grandi maestri del Novecento, accanto a pezzi rari e ricercati. «La partecipazione a FAB», dichiara la galleria, «conferma ancora una volta il ruolo centrale della Galleria Robertaebasta nel panorama dell’arte e del design internazionale, nonché la volontà di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale del 900 italiano e non, nel mondo». Presenti all’appello anche mercanti d’arte internazionali, tra cui Rumbler, David Lévy, Von Vertes, A Lighthouse called Kanata, Ana Chiclana e Stephen Ongpin Fine Art. E ancora i gioielli di Seaman Schepps, della designer brasiliana Silvia Furmanovich, di due specialisti in gioielli antichi e vintage, VKD Jewels (con sedi ad Amsterdam e anche a Milano) e l’esperta francese di Art Déco Maison Riondet.

Ma tornando alle artiste che hanno segnato la storia: l’influenza dei nomi femminili esposti in fiera – a lungo dimenticata – si rifletterà in modo evidente anche nella scenografia affidata a Constance Guisset. «L’acclamata designer francese», spiegano da FAB, «ha concepito un magistrale progetto che si ispira all’architettura Art Nouveau del Grand Palais e mette in risalto il suo inconfondibile uso di colori e luci». E non solo. Oltre alle presentazioni degli espositori, la fiera sarà caratterizzata da esposizioni speciali, tra cui una vetrina di alcuni dei più grandi mobili Art Déco francesi mai prodotti (presentati dalla Galerie Vallois, uno dei primi promotori del movimento), un’esposizione senza precedenti della straordinaria collezione di arti decorative del XVIII secolo del Musée Nissim de Camondo (sede di una delle più grandi collezioni al mondo di arte decorativa francese del XVIII secolo) e una mostra collettiva curata dallo storico dell’arte Jean-Hubert Martin.