Fair Warning! Il giro del mondo delle aste

– Prima tappa: Londra, nel pieno dei festeggiamenti per i 70 anni di trono della regina Elisabetta II. Dalla sua sede di King Street, Christie’s si prepara alla vendita di un iconico Waterloo Bridge, effet de brume di Claude Monet. La stima? Nella regione dei £ 24 milioni (tutti i dettagli qui). Non solo. A sfilare nel corso della 20th/21st Century: London Evening Sale anche una Anthropométrie de l’époque bleue del 1960, il più grande dipinto di Yves Klein passato all’incanto dal 1995 – nonché uno dei pochissimi esemplari ancora in mani private (stima: nella regione di £ 24 milioni). Appuntamento al 28 giugno.

– Colonia. Una natura morta di Lovis Corinth – un formato eccezionalmente grande, le pennellate materiche, la tela inondata di luce – è passata di mano lunedì 30 maggio da Van Ham per € 316.800 (stima: € 250.000 – 350.000). La particolarità? «È un riuscito caso di restituzione», spiegano gli esperti della maison. Apparteneva alla collezione di Gustav ed Emma Mayer fino al 1939, anno in cui il dipinto fu confiscato dai nazionalsocialisti. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, fu consegnato ai Musei Reali di Bruxelles, «poiché», riporta il catalogo, «non era stato possibile risalire ai proprietari originali». Il 10 febbraio 2022 – a decenni di distanza – il lieto fine: la riconsegna agli eredi, ormai sparsi tra Gran Bretagna, Sud Africa e Stati Uniti. A ruota, l’incanto da Van Ham.

– Destinazione Vienna, il protagonista è lo stesso Man Ray che, un paio di settimane fa, raggiungeva il record assoluto per una fotografia all’incanto (qui). Stavolta è un suo ritratto realizzato da Andy Warhol a fare scintille, Dorotheum lo ha venduto martedì 31 maggio per € 753,000 (il doppio della sua stima iniziale). Ma c’è di più. Il dipinto immortala il primo incontro a Parigi tra i due maestri del Novecento, nel novembre 1973: Warhol gli scattò alcune polaroid e poi le usò, l’anno seguente, per una serie di ritratti commissionati dal mercante d’arte Luciano Anselmino. Da qui, l’opera battuta da Dorotheum: un Man Ray 83enne, con berretto da marinaio, che fuma il sigaro, distratto, idolo inconsapevole degli idoli del futuro.

– Si vola oltreoceano, c’è una vendita curiosa a New York. Il prossimo 7 giugno Bonhams presenterà The Male Form, una sfilata di 87 lotti che spaziano senza indugio da un Dancing athlete di Sir Frederic Leighton (stima: $ 200,000-300,000) a Le Jugement de Paris di Salvador Dalì (stima: $ 180,000-250,000), passando attraverso a Torso di Andy Warhol (stima: $ 150,000-200,000) e a un Blancpain, pièce unique, con “erotic automaton” (stima: $ 60,000-80,000); e poi agli scatti di Robert Mapplethorpe, di Dora Maar, di David LaChapelle. Il filo rosso: l’uomo del passato, l’uomo contemporaneo. L’uomo, il suo corpo, in tutte le sue declinazioni.

– Ancora New York, la notizia arriva dalla casa d’aste Heritage Auctions. Il prossimo 20 giugno, il giornalista russo Dmitri A. Muratov, premio Nobel per la pace, venderà la sua medaglia d’oro da 23 carati per aiutare i bambini rifugiati dell’Ucraina. «Se guardiamo al numero di rifugiati, fondamentalmente abbiamo la terza guerra mondiale, non un conflitto locale», ha dichiarato. «Si tratta di un errore e dobbiamo porvi fine». Attualmente, sul sito, l’ultima offerta è di $ 537,500.

– C’è un lotto d’eccezione in chiusura, questa settimana, arriva diretto dalle aste di Sotheby’s: l’edizione ignifuga, unica, dell’ultra noto Racconto dell’Ancella di Margaret Atwood. Il messaggio? Una risposta emblematica – il libro che non brucia – alla proliferazione della censura di testi nelle scuole americane (1.586 casi in 26 stati, secondo il rapporto di PEN America); ancora, la ferma denuncia di un’operazione che «mina l’istruzione, limita il flusso di idee e comporta una forma più ampia di cancellazione che sta arrecando un danno reale alle persone». Il ricavato sarà destinato proprio a PEN America, l’organizzazione non profit che dal 1939 difende la libertà d’espressione. Current bid: $ 100,000. C’è tempo fino al 7 giugno, per rilanciare.