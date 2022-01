Fumetti alla riscossa: Spider-Man all’asta per $ 3,4 milioni

Era partita da 330mila dollari. Ma adesso Heritage Auctions, la casa d’aste di Dallas specializzata in memorabilia e oggetti da collezione, festeggia con entusiasmo un nuovo traguardo a sette cifre: è la vendita di una tavola illustrata di Spider-Man, passata di mano in pochi minuti per $ 3,36 milioni. «Si tratta della pagina più preziosa al mondo di un fumetto originale», spiegano dalla maison. La pagina 25 di Secret Wars 8, datata 1984 e disegnata da Mike Zeck, per la precisione. Il soggetto raffigurato? Il momento in cui Peter Parker, il mitico Spider-Man, indossa per la prima volta quel costume nero che poi passerà al cattivo Venom. Un’icona all’asta, esatto.

«Non potremmo essere più felici», commenta Joe Mannarino, Direttore di Comics & Comic Art di Heritage Auctions, «soprattutto per il nostro mittente, che ha acquistato l’opera alla fine degli anni ’80 e da allora ha fatto tesoro di queste pagine». E aggiunge: «Questo risultato dimostra ciò che diciamo da tempo: l’arte dei fumetti è amata e preziosa come qualsiasi cosa messa su tela».

La vendita ha superato il record precedente per una pagina singola di un fumetto, detroneggiando The Incredible Hulk, No. 180, di Herb Trimpe (nel 2014 era stato aggiudicato per $ 657.250). Ma non finisce qui: nel corso dello stesso incanto, il debutto di Superman in Action Comics No. 1 è stato venduto per la cifra stratosferica $ 3,2 milioni. Quasi sfiorato dunque anche il record per un esemplare di fumetto, preservato da quell’Amazing Fantasy No. 15 – il debutto di Spider-Man, lo sanno bene gli appassionati – che lo scorso settembre ha toccato quota $ 3,6 milioni. Insomma, Spider-Man vince tutto. Anche sul mercato.